Imanol Arias vuelve a la televisión de la mano de 'El Hormiguero' por primera vez tras ser condenado dos años por el "Caso Nummaria"

'El Hormiguero' volvió a ser líder indiscutible de la televisión española y la entrevista de Arón Piper consiguió un share del 14% con una media de 1.555.000 espectadores. El programa de las hormigas más célebres de la pequeña pantalla vuelve esta noche con las pilas cargadas y Pablo Motos recibirá y entrevistará a dos colosos de la actuación nacional como son Imanol Arias y María Barranco, los protagonistas de la comedia teatral 'Mejor no decirlo', que se estrena en el Teatro Bellas Artes el 3 de octubre. El actor leonés, famoso en nuestro país gracias a su desempeño como actor y su papel en la mítica ficción del ente público 'Cuéntame cómo pasó' en la que interpretó a Antonio Alcántara, vuelve a la primera línea de la televisión tras la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el "Caso Nummaria", el que fue condenado a dos años y dos meses de cárcel tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y admitir que defraudó dos millones de euros entre 2010 y 2014. En dicho caso, su compañera en 'Cuéntame', Ana Duato fue absuelta al no poder probarse con certeza que conociera el fraude que cometía.

Junto a Imanol Arias, se sentará en el plató de 'El Hormiguero' María Barranco, ganadora de dos Premios Goya a mejor actriz de reparto en 1988 y 1990 e integrante de las famosas "chicas Almodóvar". La malagueña inició arte dramático en su provincia y no tardó en viajar a Madrid para formar parte de la obra de teatro 'La venganza de Don Mendo' e incorporarse más tarde como chica de conjunto en la Compañía de Revista de Juanito Navarro. A partir de ahí, ha participado en decenas de películas y series, sumado su debut televisivo como azafata en el concurso del ente público 'Gol... y al Mundial-82' con motivos de la Copa del Mundo del fútbol celebrada en nuestro país.

Los invitados el resto de la semana en 'El Hormiguero'

Mañana miércoles vuelven los ritmos latinos al plató de 'El Hormiguero' con una nueva visita del artista colombiano Camilo, quien esta de gira por Europa y canta en nuestro país durante el mes de septiembre en Valencia, Almería y Alcalá de Henares. Por último, el jueves turno para una de las grandes voces de nuestra música, Luz Casal. La gallega sigue al pie del cañón y presenta el segundo sencillo de su nuevo albúm, '¿Qué has hecho conmigo?'.