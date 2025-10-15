Juan Carlos Ruano, ingeniero autónomo: “Es un sinsentido que la cuota suponga el 40% de lo que facturamos”

El ingeniero industrial Juan Carlos Ruano, autónomo desde hace cinco años, expresó en 'Espejo Público'su rechazo a la subida de cuotas propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez. “Es un sinsentido y un despropósito que los que menos facturan paguen casi un 40% de su facturación en cuotas”, denunció. Ruano explicó que su aportación mensual podría aumentar entre 50 y 60 euros, y alertó de que la medida “castiga más duramente a los autónomos con menores ingresos”. Criticó además la falta de representación real del colectivo: “Yo no me siento representado por nadie; la mayoría estamos asfixiados”.

Los autónomos temen perder competitividad y reclaman un sistema más justo

Ruano advirtió de que la subida “restará competitividad” a los pequeños negocios frente a las grandes empresas. “¿Cómo puede competir un autónomo con un Zara o un Mercadona? No se puede”, afirmó. También recordó que España figura entre los países con mayor esfuerzo fiscal según el Banco Mundial, y reclamó un modelo de cotización proporcional a los ingresos reales, como en otros países europeos. “No tiene sentido que alguien que facture 600 euros pague más de 200 de cuota y además soporte IRPF e IVA; es un modelo injusto y obsoleto”, concluyó.

Tensión entre los socios

La medida aún debe pasar por el Congreso y no cuenta con los apoyos suficientes: partidos como Junts y Sumar ya han mostrado sus reticencias. Mientras tanto, las organizaciones de autónomos preparan alegaciones para intentar frenar lo que consideran una carga desproporcionada para el tejido emprendedor.