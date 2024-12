Juan del Val elige bando en la guerra entre Millán Salcedo y Josema Yuste

Juan del Val regresaba un domingo más a "La Roca" tras una semana de ausencia por un viaje de trabajo a México. El contertulio y marido de la presentadora del magacín vespertino dominical de laSexta habló con claridad sobre el último conflicto que ha habido esta semana en el mundo del espectáculo, con "Martes y Trece" como protagonistas absolutos. Millán Salcedo y Josema Yuste han tenido sus más y sus menos recientementetras unas declaraciones del primero que han provocado el recelo de Yuste, que no ha dudado en contestar a su antiguo compañero de faena en teatros y televisión de nuestro país. Tras este cruce de palabras, Juan del Val no ha dudado en tomar partida, y como es habitual en él, ofrecer su opinión de lo que piensa sobre este nuevo conflicto en nuestro país.

Dardos vienen, dardos van

En una reciente entrevista con Vanity Fair, Millán Salcedo, quien se encuentra promocionando su nuevo espectáculo, lanzó duras declaraciones contra su excompañero de "Martes y Trece", Josema Yuste, afirmando que nunca tuvieron una conexión real fuera del ámbito profesional. Según Salcedo, la disolución del famoso dúo humorístico no fue un acuerdo mutuo, sino resultado de su propia decisión por agotamiento. “Josema quería seguir exprimiendo el limón”, comentó, dejando claro que fue él quien puso fin a la relación artística. Por su parte, Josema Yuste respondió a estas declaraciones en el programa "Y ahora Sonsoles" de Antena 3, mostrando desconcierto y rechazando gran parte de las afirmaciones de Salcedo. “No sé por qué dice esas cosas, no lo entiendo”. Yuste defendió que, pese a las diferencias, tuvieron una relación profesional excelente, calificando a Salcedo como la persona que más lo ha hecho reír. Además, dejó claro que no pretende avivar la polémica: “Él puede decir lo que quiera, yo no voy a entrar en absolutamente nada”. Una vez sabido la polémica, fue el turno de Juan del Val quien no se cortó un pelo y hablo con claridad sobre el asunto en "La Roca" de laSexta.

El contertulio no dudó en defender a Josema Yuste y posicionarse de su lado, además de dar también sus muestras de cariño a Florentino Fernández, que había sido duramente criticado por Millán Salcedo, replicando Juan del Val la actuación del integrante de "Martes y Trece" sobre Fernández, a quién llamó "feo, gordo y sin talento". "Yo en toda esta historia estoy completamente con Josema Yuste, pero sobre todo con Flo. Creo que está un poco fuera. Me parece una falta de respeto a Flo, porque a lo mejor Flo tiene más talento que él", espetó finalmente el escritor, que dejó bien claro en que bando está en esta nueva guerra humorística.