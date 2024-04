Mamen Mendizábal: "Buscamos una historia tras la historia que diga la verdad"

La segunda temporada de 'Anatomía de...', conducida por la periodista Mamen Mendizábal, llega este domingo 7 de abril a las pantallas de laSexta en el prime time (21:30 horas). Vuelve con un enfoque fresco y cautivador, prometiendo una inmersión profunda en algunos de los casos más intrigantes de décadas pasadas. El primer episodio de esta nueva entrega se adentrará en la fascinante historia detrás de una imagen emblemática de los años 80: la fotografía de Marta Chavarri capturada en la discoteca Mau Mau. Con una combinación de investigación meticulosa y una producción visualmente impactante, 'Anatomía de...' se embarca en una temporada que promete revelaciones sorprendentes sobre casos que, aunque fueron noticia en su momento, aún guardan secretos sin descubrir. En su primera temporada, el programa se posicionó como líder frente a su competencia, con un impresionante promedio del 6% de cuota de pantalla y más de 2,3 millones de espectadores por emisión. La serie, producida por Atresmedia en colaboración con Producciones del Barrio, se destaca por su enfoque narrativotrue crime, explorando los entresijos de casos reales con un estilo único. Además de su emisión en laSexta, los espectadores podrán disfrutar de 'Anatomía de...' a través de la plataforma digital atresplayer. Previo al estreno de la segunda temporada, Mamen Mendizábal ha ofrecido detalles exclusivos sobre el programa en una entrevista a LA RAZÓN.

P: ¿Ha temido porque les pudiesen copiar la idea o el estilo del programa tras el éxito de la primera temporada y con el auge de las docuseries en las plataformas de vídeo bajo demanda?

R: "Creo que todos estamos pescando en el mismo río, buscando los mismos temas y es verdad que siempre hay modas como ahora con las docuseries. Yo no temo a nada de eso, pero sí que nos hemos encontrado con que algunos temas que estábamos preparando ha habido plataformas que han hecho una serie o un documental. No es que nos hayan robado un tema, lo que ocurre es que todos estamos pendientes de las mismas historias. Nosotros tenemos claro que nuestro ritmo es el de la televisión en abierto y que tenemos que hacer diez capítulos por temporada. Los ritmos de las plataformas son diferentes y en eso estamos en desigualdad porque no podemos dedicar ni tanto tiempo, ni tanto esfuerzo a temas concretos".

P: ‘Anatomía de…’ recuerda mucho al estilo de documentales americanos tanto visual como narrativamente. ¿Esa era la idea cuando surgió?

R: "Para nosotros, Producciones del Barrio, es muy importante la factura del producto, la calidad. Creo que eso se nota en cada uno de los capítulos de este producto. Nosotros solemos tener tres pilares básicos: las entrevistas o testimonios directos, el disfrute del archivo y las recreaciones cinematográficas. Todo está hecho a propósito y con el máximo esfuerzo para que sea una televisión de calidad, hecha a fugo lento y donde en cada capítulo invertimos casi cuatro meses. Hay mucho mimo".

P: ¿Qué novedades se van a poder ver en esta segunda temporada respecto a la anterior? ¿Se ha cambiado algo o se ha hecho mayor hincapié en algún aspecto en concreto?

R: "Hemos trabajado sobre las mismas bases. El formato funcionó y nos gustaba. Lo que hemos hecho en esta segunda temporada es mejorarlo, sobre todo lo que tenía que ver con los sets de investigación dentro del formato para alejarlo de la televisión más convencional. La narrativa true crime es otro aspecto que hemos mejorado porque nos encanta y queremos que sea nuestra marca de identidad. También creo que hemos depurado mejor los temas y el uso del archivo. Se podría decir que hemos pulido cosas, pero que nada ha cambiado. Este año he querido poner el foco en cómo empezó el crimen organizado en la costa del sol ahora que hay tantas series, tantos reportajes y tanta actualidad sobre ello".

P: ¿Hay temas que se han quedado en el tintero como para hacer una posible tercera temporada?

R: "Si hacemos caso a lo que digan los jefes de Atresmedia, sí. Yo siempre que propongo temas me dicen que todavía es muy reciente para tratarlos en el programa y que lo dejemos para una décima temporada. Es verdad que las cosas en caliente, como el caso de la Federación de Fútbol y Luis Rubiales, no son para este formato. Las cosas en calientes son para formatos que se decidan a la actualidad, nosotros necesitamos que haya pasado el tiempo, que se haya juzgado y que haya una historia tras la historia. En definitiva, que el proceso esté concluido para poder conocer la verdad".

P: Hace poco le hemos visto participado en el especial 11M de Jordi Évole como una de las testigos que contaba cómo lo que vivió, ¿Le hubiera gustado hacerlo a usted en ‘Anatomía de…’? ¿Era uno de los temas de esta temporada o no se contempló?

R: "Nosotros contemplamos ese tema ya que yo estaba al principio, como en la primera temporada, obsesionada con los temas políticos. No lo llegamos a hacer porque me parecía un avispero. Creo que el enfoque que ha hecho Évole al coger el 11M desde el punto de la prensa, de manera diversa, ha provocado que sea un gran relato de cómo se vivió. Además, se ha visto que la batalla política del 11M sigue viva veinte años después, por lo tanto, sabía que si lo hacíamos en ‘Anatomía de…’ podíamos salir más perdiendo que ganando. Me he equivocado claramente porque el programa de Jordi es una maravilla y si yo hubiera dado con ese enfoque probablemente lo hubiera hecho.

P: En alguna ocasión ha dicho que para usted el periodismo actualmente tiene el reto de atraer a las nuevas generaciones sin romper el pacto de confianza con las generaciones más adultas ¿Cree que logra alcanzar ese reto ‘Anatomía de…’?

R: "Ojalá. Lo que tiene muy bueno atresplayer es que nos da datos reales de los consumos de televisión y de los perfiles de la gente que está al otro lado. Esto en la medición de audiencia de la televisión convencional no se tiene de manera tan precisa. Este programa es verdad que tiene una narrativa que hace que lo vea mucha gente joven. El programa es muy intergeneracional y lo que observamos es que gusta. Cuando la gente ve un capítulo se engancha ya sea en abierto o en la plataforma de atresplayer".

P: ¿Tienes la sensación que ‘Anatomía de…’ permite a la gente más joven conocer y a la gente más mayor le permite recordar hechos de nuestra historia?

R: "Efectivamente, ese es el análisis más certero. Nosotros buscábamos eso ya que la memoria se activa con el archivo, y el archivo en el programa es algo fundamental. También hay cosas que a la gente joven les suenan, pero no logran colocarlo en la historia; han oído hablar de ellas, pero no saben en qué contexto se produjeron. Creo que recordarlas, tenerlas presentes y entenderlas es muy atractivo para cualquier público. A la gente mayor si es verdad que cuando ven los capítulos les ocurre que rememoran esos años y dónde estaban en aquellas fechas".

P: ¿Ha habido alguno protagonista o testigo que esta temporada se haya negado a participar?

R: "Siempre hay personajes que se te resisten y que intentas convencer. Incluso hay personas que entrevistas y que luego declinan su participación por distintas razones. Yo agradezco siempre a los que participan como a los que declinan formar parte del programa. Creo que no es fácil hablar en televisión, y menos contar la verdad y hacer memoria. Siempre te encuentras baches en el camino, pero eso es normal en el periodismo".

P: ‘Anatomía de…’ es un programa de investigación, pero a usted le hemos visto que ha hecho de todo ¿Echa de menos el periodismo más ligado a la actualidad o prefiere este tipo de periodismo de investigación que es más sosegado?

R: "No echo de menos lo que hacía probablemente porque lo he hecho durante mucho tiempo. Me he dedicado durante veinte años de mi carrera a la actualidad con programas muy largos, con mucha dedicación y entrega. Lo he hecho tanto tiempo que no lo echo de menos, lo que echaba de menos era tener otros retos y aventuras. Consumo mucha actualidad en radios, televisiones y periódicos, pero ahora mi recorrido profesional está puesto en otro sitio. Lo necesitaba y estoy encantada con ese cambio".