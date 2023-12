Manu Sánchez y Olga Carmona darán las campanadas en Canal Sur

El presentador y humorista Manu Sánchez y la jugadodora del Real Madrid y de la Selección Española Olga Carmona darán las campanadas de fin de año en Canal Sur desde la plaza del Arenal en Jerez de la Frontera.

Así lo ha anunciado la cadena autonómica andaluza este mediodía, con una emotiva puesta en escena en la que ha sido el propio Manu Sánchez, quien a comienzos de este mismo año anunció que padecía un cáncer de testículos, el maestro de ceremonias:

"Voy a despedir 2023 sin ponerlo verde, porque no lo quiero vivir como el año en el que he tenido cáncer; porque para mí 2023 es el año en el que ya estoy muy cerquita de haber superado un cáncer. Además, no puedo mandar al mismísimo carácter al 2023 porque en este año ha nacido mi hija", ha asegurado.

Y, tras decir esto, el conductor de 'Tierra de talentos' ha anunciado que va a tener al lado la noche del 31 a Olga Carmona, la jugadora de fútbol que marcó el gol que le valió a la Selección Española la conquista de su primer mundial femenino.

La defensora sevillana, que ha entrado en el acto por videoconferencia, ha comentado al respecto que: "Es un orgullo despedir un año muy bonito para mí con toda mi gente". Su compañera en La Roja, Jenni Hermoso, por cierto, realizará la misma función en Televisión Española.