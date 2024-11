¿Cuánto dinero paga 'De Viernes' a sus entrevistados?

Lydia Lozano, uno de los rostros más reconocidos de la crónica social en España, ha hablado con franqueza sobre el panorama actual de la televisión y su experiencia en la prensa del corazón. En una reciente entrevista, la colaboradora de 'Ni que fuéramos' ha reflexionado sobre la "época de las vacas gordas", un tiempo en el que las exclusivas de celebridades en revistas eran cotizadas por sumas millonarias. "Los divorcios se vendían muy bien", ha recordado la periodista, quien ha destacado que cobró importantes cantidades por historias como las separaciones de figuras como Jesús Hermida y Fernando Fernández-Tapias. Sin embargo, la irrupción de la televisión cambió las reglas del juego.

"Los famosos se fueron a las teles", ha explicado en la entrevista a 'El País', marcando el inicio de una transformación en el mercado de la prensa rosa. Con la multiplicación de cadenas y programas de tertulias, los cachés comenzaron a reducirse progresivamente. No obstante, Lozano ha asegurado que actualmente se están viendo cifras que evocan aquella época dorada: "Lo que se está pagando ahora en la tele me recuerda a esos años", ha dicho, aludiendo a 'De Viernes', el programa que sustituyó hace 17 meses a 'Sálvame Deluxe' en Telecinco. "El programa de los viernes paga muy bien: de 100.000 euros para arriba", ha afirmado la comunicadora en referencia a lo que cobra cada entrevistado que acude al plató del programa que presentan cada viernes Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Mila Ximénez, Jorge Javier Vázquez y Lydia Lozano Mediaset

Tras la cancelación del programa presentado por Jorge Javier Vázquez, Lozano y gran parte del equipo se vieron obligados a buscar nuevos horizontes. Desde entonces, colabora en 'Ni que fuéramos' en la cadena Ten, un espacio creado por el equipo de 'Sálvame'. La situación con Mediaset, sin embargo, no ha sido fácil para ella ni para sus compañeros. "Que te veten de un sitio donde has dado oro es muy duro. No tengo palabras. No nos dejan ir a esa cadena, no tengo palabras", ha confesado Lozano al ser consultada sobre un posible regreso a Telecinco, cadena en la que trabajó durante más de dos décadas. A pesar de ello, asegura estar "muy bien" en su etapa actual.

La periodista, quien también participa en 'Mañaneros' en La 1, ha publicado recientemente sus memorias, tituladas "La venganza de la llorona". En el libro repasa su carrera profesional, desde los años de grandes éxitos en televisión hasta sus momentos más difíciles. "'Sálvame' fue el cum laude del periodismo, mi cum laude. Fue mi doctorado, mi masterclass, lo fue todo", ha comentado Lozano, quien reconoce que, aunque su experiencia en el programa fue intensa, allí fue conocida por su famoso baile del 'Chuminero', nunca se arrepintió de formar parte de él. "Aprendí muchísimo. Ahora me muevo por un plató como por mi casa".

Lydia Lozano 'Mañaneros'

Pese a las tensiones y el desgaste que supuso su tiempo en 'Sálvame', Lozano ha destacado con humor y honestidad su "punto de locura", algo que, según ella, forma parte de su esencia. En cada intervención que realiza, la periodista madrileña muestra que sigue siendo una figura clave en la televisión, adaptándose a los tiempos, pero sin perder su autenticidad. Para ella, el viaje continúa, con nuevos retos y una mirada hacia adelante.