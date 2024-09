La mujer desalojada del Congreso por Armengol aclara qué paso: "Me sacaron a la fuerza..."

Victoria, una de las víctimas más activas de la poliomielitis en España, fue desalojada del Congreso tras interrumpir el Pleno para exigir atención sanitaria y ayudas para los afectados por esta enfermedad. Representando a la plataforma de víctimas de la polio, la mujer interrumpió un turno de preguntas dirigido a Óscar Puente para pedir a la Ministra de Sanidad, Mónica García, que actúe con urgencia. "Nos estamos muriendo", gritó Victoria desde la grada, señalando la necesidad de apoyo gubernamental.

En respuesta a esta intervención no autorizada, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ordenó su desalojo. Victoria fue expulsada a la fuerza, ya que las reglas del hemiciclo prohíben a los asistentes intervenir desde el público. En una entrevista en 'Y ahora Sonsoles', Victoria ha expresó su indignación y explicó las razones detrás de su gesto: "Llevamos años sin que nos hagan caso".

La poliomielitis, una enfermedad que afecta al sistema nervioso central y que suele atacar a los niños, ha dejado secuelas graves en miles de afectados en España, muchos de los cuales han desarrollado el síndrome postpolio, una condición degenerativa que se agrava con el tiempo. Victoria, que contrajo la polio a los dos años, cuenta con 67 años y ha vivido más de seis décadas lidiando con los efectos de esta enfermedad. "No hablo solo por mí, estoy por mucha gente que está peor que yo", afirmó. "El síndrome postpolio nos va deteriorando con los años, y en su momento nos hicieron operaciones que fueron verdaderas aberraciones".

Por otra parte, Victoria explicó que no fue la primera vez que alguien de su plataforma fue expulsado del Congreso por protestar. "En 2008, otra compañera fue desalojada por lo mismo", dijo. Aunque esperaba ser retirada, ella y sus compañeros decidieron repetir la acción como una última medida para ser escuchados. "Nos dan citas en el Ministerio de Sanidad y luego nos las quitan", denunció ante Sonsoles Ónega, destacando las dificultades que enfrentan los afectados que viven fuera de Madrid y deben desplazarse en condiciones precarias.

Tras el desalojo, varios diputados la esperaron en la puerta para mostrarle su apoyo. "Me arroparon, eran como cinco parlamentarios de diferentes grupos", comentó. Sin embargo, no se concretaron compromisos específicos, aunque esperan que se les otorguen las citas que les habían prometido anteriormente. Victoria hizo hincapié en la falta de atención que han recibido en comparación con otras enfermedades como el ELA: "Nosotros somos tan afectados como ellos, pero no tenemos las mismas ayudas".

Finalmente, la activista expresó su deseo de que la presidenta del Congreso hubiera mostrado mayor comprensión: "Si me hubieran dicho que me atenderían al final del Pleno, me habría callado". Su objetivo, aseguró, no era llamar la atención mediática, sino obtener respuestas y soluciones para los afectados por la poliomielitis, una enfermedad que ha dejado a miles de personas en España con graves secuelas y un futuro incierto.