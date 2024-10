Ptazeta revela en 'El Hormiguero' la llamativa sorpresa que prepara para su próximo concierto: "Voy a cantar..."

Este tercer lunes de octubre, 'El Hormiguero' ha recibido a una invitada muy especial: la rapera española Ptazeta, cuyo nombre real es Zuleima del Pino González González. La cantante, una de las figuras más destacadas de la música urbana en España, ha conversado con Pablo Motos sobre su fulgurante ascenso en la industria, su nuevo disco "Gorgona" y algunos aspectos personales de su vida y carrera que pocos conocían.

La entrevista ha comenzado con la típica bienvenida enérgica de Pablo Motos, quien ha expresó su admiración por el éxito de la rapera. "Hoy recibimos a una cantante que se ha convertido en una estrella, y nadie se convierte en estrella porque sí, siempre hay un motivo", dijo el presentador del programa de Antena 3, antes de dar paso a Ptazeta, quien ha entrado al plató bailando con él. Ya sentados en la mesa, Motos ha destacado que en 'El Hormiguero' suelen poner su música cada noche, lo que ha generado una sonrisa en la artista. "Lo sé. Muchas gracias por eso", ha respondido Ptazeta, claramente emocionada por estar en el programa.

Uno de los temas principales de la conversación ha sido el inicio de su carrera y su gran éxito, el sencillo 'Mami'. La canaria ha explicado cómo comenzó en la música casi por casualidad, mientras trabajaba como camarera y aprovechaba su tiempo libre durante la pandemia. "Antes de 'Mami', yo era camarera y subía canciones por mi cuenta. Empecé en la pandemia, y para mí fue muy guay porque salió todo bien. En la cuarentena aproveché para hacer mucha música", ha explicado. Este tema fue un éxito inesperado que la lanzó al estrellato, llevándola a colaborar con artistas de renombre como Bizarrap, Lola Índigo y Omar Montes.

La pandemia, según Ptazeta, también tuvo un impacto positivo en su creatividad. "Sí, me vino muy bien. Yo suelo tener mucha ansiedad, pero en la pandemia me calmé y logré escribir muchas cosas", ha confesado. Esta calma, sin embargo, se esfumó cuando todo volvió a la normalidad y la fama golpeó su puerta. "Fue flipante porque antes de la pandemia no era famosa, y después sí lo era. Cuando comencé a salir, la gente me reconocía y me pedía fotos. Fue un shock", ha admitido entre risas.

Por otra parte, Ptazeta ha compartido una anécdota sobre cómo casi abandona la música justo antes de que su carrera despegara. Tras perder su empleo en una tienda de ropa, pensó en regresar a su antiguo trabajo como camarera, pero su manager la convenció de apostar por la música. "Mi manager me dijo que dejara de trabajar y que me dedicara a escribir. Fue increíble porque me decía que disfrutara, y aquí estoy", ha recordado con gratitud. Asimismo, uno de los momentos más destacados de la charla ha sido cuando ha hablado de su colaboración con el productor argentino Bizarrap. "Fue emocionante porque nunca había sacado ningún tema cuando él me llamó. Yo subía trozos de canciones en redes sociales, y la gente comenzó a mencionarlo. Un día, Biza me envió un mensaje de que quería hacer algo conmigo", ha revelado, demostrando lo inesperado y emocionante que fue ese impulso a su carrera.

Ptazeta también ha aprovechado el programa de Trancas y Barrancas para hablar de su relación con la comunidad LGTBI, a la que pertenece. Para ella, el mayor impacto de su música es cuando las personas le dicen que sus canciones las ayudaron a salir del armario. "El mensaje que más me impacta es cuando chicas me dicen que mi canción les ayudó a contarle a su familia que son LGTBI. Si yo he podido ayudar a que esa persona sea feliz, entonces estoy en paz", ha confesado emocionada. El programa de Atresmedia también ha tocado temas más personales y ligeros, como sus tatuajes, los cuales tienen un significado especial para ella. "Todos mis tatuajes son de animales venenosos: un escorpión, una medusa y una serpiente", ha explicado con una sonrisa. Además, ha compartido la curiosa historia detrás de su tatuaje en la frente. "Siempre me había gustado, pero como trabajaba de cara al público, no podía hacérmelo. Cuando empecé en la música, decidí que era el momento", ha contado.

El tema de su último álbum, "Gorgona", también ha ocupado un lugar central en la conversación. La rapera ha explicado que el nombre está inspirado en la mitología y las criaturas con dos caras, una oscura y otra luminosa. "El álbum tiene sus cosas de rap y otros ritmos. Me siento identificada con las serpientes y las medusas", ha explicado. Para ir cerrando la entrevista, Pablo Motos se ha sometido a un cambio de look a manos de Ptazeta. La cantante lo vistió con un chándal, le colocó tatuajes temporales y un collar de oro, una transformación que Motos aceptó con humor. "Me ha molado", ha confesado el presentador. A lo que Ptazeta ha respondido bromeando: "Ahora somos casi hermanos".

Como cierre de su visita a 'El Hormiguero', Ptazeta ha aprovechado para invitar a todos los presentes a su próximo concierto, que tendrá lugar el 27 de diciembre en el Teatro Eslava de Madrid. La rapera ha explicado que será un evento muy especial, ya que interpretará canciones que normalmente no canta en sus shows debido a la carga emocional que tienen. "Mis verdaderos seguidores me piden que cante esas canciones, como 'Estoy bien', que escribí estando mal y, cuando la canté en vivo, me sentí tan vulnerable que no pude continuar", ha confesado Ptazeta.

Además, durante el programa se ha revelado el ganador del sorteo de una casa en Torrevieja, siendo una mujer que curiosamente ha comentado que solo había ido una vez al cine con su pareja para ver la película "Parpadea dos veces". Pablo Motos ha comentado que la casa tiene todos los gastos e impuestos ya pagado: "Está para entrar a vivir y disfrutar".