¿Por qué tu concursante favorito no va a ganar 'MasterChef'?

La undécima edición de 'MasterChef' se acerca a los postres. De hecho, esta semana ya se conocerán los 4 semifinalistas que aspiren a colgarse el delantal de vencedor. La entrega más numerosa, en lo que se refiere a concursantes y a programas, del talent culinario de RTVE (dado su nuevo formato de entrega doble semanal) va estrechando el cerco sobre los cocineros que mantienen aún la candela encendida de salir como chefs del plató. Por el camino han quedado muchos aspirantes: del venezolano Fray Marcos al simpar tiktoker Luca, pasando por las repescadas Marta y Laura, sin olvidar al campechano Jorge Juan o a "Paquito la Leyenda".

Así, sobre la media docena de concursantes que han sobrevivido a la purga llevada a cabo por el trio de severos jueces (Samantha, Pepe y Jordi), que ya es harto meritorio, podríamos establecer, pese a lo impredecible del asunto, un ranking del 6 al 1 estableciendo qué aspirantes tienen a priori más opciones de salir victoriosos (siendo el 6 el que menos y el 1 el que más). Pese a que evidentemente cualquier fallo te deja fuera de concurso y más a estas alturas, y los que puedan parecer más débiles pueden darle la vuelta a la tortilla en cualquier momento, nunca mejor dicho: esta, en definitiva, es la gracia de la competición.

6. Ana

No hay foto finish en la que no esté retratada esta graciosa, campechana y dicharachera estepeña. Salvada por los pelos en los últimos programas, Ana parece la concursante con menos opciones de alcanzar la final. Es evidente que para llegar hasta aquí tiene que ser una gran cocinera. Pero eso no basta para ganar 'MasterChef'; a la sevillana a veces le pierde su pronto, lo que hace que se le nuble el juicio y la líe parda (como aquella viral socorrista con afán de química). Es capaz de lo mejor y de lo peor.

5. Jotha

Protagonista indiscutible de la presente edición, al dj de Ponferrada, bisexual confeso, le pone jugar el papel de malo en las cocinas. Una máscara que, según dicen, se quita en la convivencia. Si el principal hándicap de Jotha reside en que sus compañeros están deseosos de devolverle una milésima parte de las putadas que este les ha ido endosando como buen estratega, su fuerte está en que, como buen belcebú, sabe desenvolverse bien entre las brasas abisales: nada le quema. Es otro que, como su amiga Ana, ha ido demasiadas veces a prueba de eliminación: y ya sabemos lo del cántaro y la fuente. Mas como decía Rubén Blades: "Sorpresas te da la vida".

4. Pilu

Los gaditanos le debemos un favor a la controla Pilu por desmentir el tópico en prime time (y quitarnos el sambenito de encima) de que los de aquí abajo tenemos que ser simpáticos y graciosos por sistema. Algo a lo que ha contribuido Joaquín Sánchez, portuense como Pilu, con sus chistes en buena medida. La menuda y sabihonda aspirante, de voz estridente, es la empollona de la clase, la que tiene la letra más redondita.

3. Lluis

Pese a que ha pasado desapercibido gala tras gala, el coruñés Lluis se ha plantado en las puertas de las semifinales sin hacer ruido pero por derecho. Es uno de los tres grandes aspirantes a ganar 'MasterChef11'. Ha llegado hasta aquí sin pasar grandes apuros y parece que aún tiene gas para esprintar en la recta de meta. Sus dos grandes obstáculos para proclamarse campeón son sus amigos Eneko y Álex, que parecen de lejos los dos concursantes más fuertes y los mejores cocineros de la edición.

2. Álex

El joven estudiante de cocina es el alumno aventajado. Canterano de 'MasterChef' (pasó por la edición 'Junior') es sin duda al que los jueces más exigen en sus cocinados sabiendo el potencial que tiene y la ambición que transmite su mirada a pesar de su perenne sonrisa. Álex a jugado con fuego en las últimas entregas y a punto a estado de salir ardiendo, pero ya sabemos que todos los campeones pasan por dificultades, ya que hay que darle algo de épica al relato. Sería el grandísimo favorito de no haber coincido con Eneko. Su fortaleza y su debilidad tienen el mismo nombre: juventud.

Eneko

Desde que a mitad de la edición se quedase a un tris de la expulsión, el exfutbolista maño se puso las pilas y, desde entonces, no ha vuelto a pisar la prueba de eliminación. Eneko es el concursante perfecto: buen cocinero, buen compañero, educado, simpático y Adonis. Quizás le falte un punto de sal. Hay algo en Eneko, quizás el gen competitivo del deportista de élite, que le obliga por contrato a ir a por la victoria. Quiere ganar, y si ningún elemento extraño se lo impide, va a ganar 'MasterChef 11'.