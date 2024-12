Santi Millán desvela su momento más extraño con Buenafuente: "Fuimos a una tienda y..."

En el último programa de 'Martínez y Hermanos' emitido esta semana en Cuatro, Santi Millán ha compartido una de las anécdotas más insólitas y divertidas de su carrera como reportero: cómo logró colarse en la Villa Olímpica de los Juegos de Sídney 2000 haciéndose pasar por una atleta andorrana.

En aquella época, el actual presentador de 'Got Talent' formaba parte del equipo de 'La cosa nostra', el exitoso programa de Andreu Buenafuente en TV3. Su misión en Sídney era clara: realizar reportajes diarios sobre los Juegos Olímpicos. Sin embargo, lo que realmente le intrigaba era acceder a la Villa Olímpica, un espacio reservado exclusivamente para los deportistas y su equipo técnico. "Tenía un contacto que trabajaba en Nike y me dijo que podía conseguirme una acreditación, pero era de una atleta de Andorra", ha relatado Santi Millán entre risas. Sin dudarlo, aceptó el reto y comenzó a preparar su singular plan. "Fui a una tienda, compré un top y unos pantalones, y me arreglé para parecer una mujer con un estilo algo andrógino. En ese momento no llevaba barba, así que el disfraz era convincente", ha recordado el actor.

El plan funcionó y Millán logró superar el primer control de seguridad. Ya dentro de la Villa, exploró los comedores, las habitaciones y otros espacios reservados para los atletas, grabando todo para su reportaje. "Me cruzé con la delegación española, y algunos me miraban diciendo: '¿Qué haces, tío?'", ha comentado de manera divertido. Por suerte para él, la verdadera atleta andorrana nunca apareció durante su incursión. Esta no fue la única vez que Santi Millán demostró su creatividad para superar controles de seguridad. Durante la emisión del programa de Dani Martínez en Mediaset también ha recordado cómo logró colarse en una ceremonia de los Premios Óscar utilizando una tarjeta de supermercado. "Dije 'Caprabo press' y la enseñé como si fuera una acreditación oficial. Me dejaron entrar, aunque estaba aterrorizado porque podían pillarme en cualquier momento", ha confesado riéndose.

Por otra parte, el relato de Santi Millán ha generado risas entre los otros invitados del programa, la tiktoker Esperansa Gracia y Manolo Quijano, quienes también han compartido anécdotas personales. Esperansa Gracia ha relatado un vergonzoso episodio en un hospital cuando un bote de orina se derramó sobre ella, mientras Quijano ha aportado historias de sus aventuras musicales. Por su parte, Santi Millán ha concluido su anécdota con generando una nueva sonrisa a los presentes en plató: "Al final, lo importante era sacar el reportaje".