La sorpresa de Susanna Griso al enterarse de dónde es su contertulio: "¡Yo te hacía navarro!"

El matinal de Antena 3, 'Espejo Público', centró buena parte de su contenido del lunes 19 en la constitución de los nuevos ayuntamientos fruto de los resultados de las pasadas elecciones municipales. Tras hablar con el flamante alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, la presentadora Susanna Griso mantuvo una videoconferencia con el nuevo regidor de Cádiz, Bruno García, del PP. El hilo que unía a ambos era el derrocamiento del populismo de izquierdas (Colau y Kichi) en sendos consistorios.

Terminando la breve entrevista de Susanna al alcalde gaditano, este comentó que "Ahí tienes un gaditano en la mesa que conoce bien Cádiz". La conductora de 'Espejo Público, entre el asombro y la extrañeza, miró hacia su derecha como queriendo ver a un paisano de Pemán oculto tras la barba del director de El Mundo, Joaquín Manso. Seguidamente, giró 180º grados su cuello para toparse con el perfil del periodista Chapu Apaolaza: "¿¡Chapu!?", preguntó con sorpresa a la vez que este afirmaba orgulloso con la cabeza y el prime edil gaditano reía tras la pantalla.

"¡Ah, yo lo hacía navarro y me ha dejado sorprendida! ¿Conoces mucho Cádiz? ¿Qué pasa, que la has visitado mucho?", verbalizó la catalana con el nervio propio del hallazgo.

"Yo he vivido en Cádiz, y desde que conocí esa gran ciudad me considero 'euskaditano'; y que el alcalde me dé ese título... es el mayor que podía aspirar nunca", replicó el contertulio de 'Espejo Público' sutilmente emocionado.

"¿Qué te ha enseñado Cádiz?", le repreguntó Susanna. "Mucho: a vivir", sentenció Apaolaza. "Es algo que tenemos que aprender de los gaditanos: la filosofía de vida", reflexionó la presentadora segundos antes de poner punto y final a la videoconferencia con el alcalde Bruno García.