Wyoming carga contra Ana Rosa Quintana en 'lasexta Xplica': "La profesión está donde está"

'El Intermedio' seguirá emitiéndose en julio con motivo de las elecciones generales, pero lo hará sin la presencia de El Gran Wyoming al frente. Antes de disfrutar de unas burguesas vacaciones, el presentador concedió una entrevista a José Yélamo que se emitió el pasado sábado 1 en 'laSexa Xplica'. Durante la conversación, además de expresas sus obsesiones políticas no dudó en expresar de manera contundente su opinión sobre un rostro de la competencia.

"Observamos a un Sánchez desatado tratando de desinflar lo que él llama 'la burbuja del antisanchismo'. ¿No es un poco tarde para intentarlo?", planteó el presentador de Atresmedia a Wyoming, quien también había recibido al presidente en su programa unos días atrás. "Puede ser, aunque nos ha proporcionado un aumento en los índices de audiencia", respondió el invitado.

"Está haciendo la gira triunfal y a mí me da morbo. Acaba de dar una entrevista a Pablo Motos. No la vi, pero me da morbo", afirmó el invitado, quien aprovechó la oportunidad para lanzar una serie de mensajes dirigidos a la presentadora del programa matutino de Telecinco: ""Estoy deseando que Ana Rosa Quintana recoja el guante. Quiero ver esa entrevista".. Quiero ver esa entrevista". Tras enterarse de que Sánchez visitará 'El Programa de Ana Rosa' en esa misma semana, el humorista recordó el "rapapolvo" que la periodista le dio al líder socialista hace unos días.

Wyoming se refería a la respuesta de Ana Rosa después de la entrevista de Sánchez con Jordi Évole, donde explicó que estaba acudiendo a medios de derechas "porque le habían deshumanizado".

En otro momento de la conversación con Yélamo, Wyoming reflexionó sobre el cambio que ha experimentado el periodismo en los últimos tiempos. "Me fui a dormir cuando el referente era Iñaki Gabilondo y ahora me despierto con Ana Rosa. La profesión está donde está", comentó en laSexta.