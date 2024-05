Wyoming critica la censura de Eurovisión hacia el gesto del representante sueco

José Miguel Monzón, popularmente conocido como 'El Gran Wyoming', ha lanzado duras críticas contra Eurovisión por su reciente censura hacia el gesto del representante sueco, Eric Saade, quien lució un pañuelo palestino durante su actuación en la primera semifinal del certamen.

La controversia se desató cuando Saade, de origen palestino, decidió mostrar su solidaridad con Palestina llevando "un regalo de su padre cuando era niño". Sin embargo, el gesto fue censurado por el certamen, generando un debate sobre la supuesta neutralidad política del evento.

En su programa 'El Intermedio', Wyoming abordó la polémica con su característico tono irónico y crítico. Comenzó reflexionando sobre el hecho de que Eurovisiónhaya lamentado y calificado como una violación del carácter apolítico del evento el gesto de Saade. "Parece que los cantantes de Eurovisión pueden subirse al escenario con lentejuelas, pero no con principios", sentenció Wyoming. El presentador también aprovechó la ocasión para contextualizar el gesto de Saade en el marco de la situación política en Oriente Medio, haciendo referencia a la reciente carta enviada por el ministro de Derechos Sociales de España, Pablo Bustinduy, a las empresas españolas que operan en Israel, instándolas a "no colaborar involuntariamente" con lo que él denominó "genocidio en Gaza".

Ante las críticas y acusaciones de propaganda política, Wyoming no dudó en expresar su opinión. "Condenar esta matanza no es ser antisemita, apoyar al pueblo palestino no es estar al lado de los terroristas", afirmó el presentador, quien luego se vistió con un pañuelo palestino como gesto de solidaridad.