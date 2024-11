¿Qué famoso rostro de la televisión se ha quedado fuera de los 16 participantes del Benidorm Fest 2025?

El Benidorm Fest 2025 ha sido presentado a principio de esta semana con un claro enfoque social y grandes expectativas artísticas. En la rueda de prensa, María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, anunció que todo el dinero recaudado con la venta de entradas será destinado a los afectados por la reciente DANA que golpeó la Comunidad Valenciana. Este componente benéfico añade un carácter especial al evento que elegirá al próximo representante de España para el Festival de Eurovisión 2025, a celebrarse en Basilea.

La lista de los 16 artistas seleccionados para esta cuarta edición ha generado expectativas por la diversidad de propuestas musicales. Entre los nombres más destacados se encuentran Carla Frigo, quien participará con su tema "Bésame", y Melody, conocida por su carrera infantil y que ahora regresa con "Esa diva". También marca su retorno el popular dúoSonia y Selena, quienes presentarán "Reinas". No obstante, la expectación inicial por los concursantes se ha visto opacada, en parte, por la ausencia de un rostro conocido en televisión: Víctor Sandoval.

El colaborador televisivo madrileño, quien intentó competir con la canción "Abismo", no logró ser uno de los 16 seleccionados de entre los más de 1.000 candidatos que presentaron su candidatura. Victor Sandoval ha mostrado su descontento tras conocer la decisión del jurado y ha expresado que su exclusión se debió a una cuestión de criterios profesionales, asegurando que el resultado habría sido diferente si el público hubiera sido quien eligiera. "Si lo hubiera elegido la gente, yo estaba dentro", ha declarado, subrayando que su canción fue bien recibida y que considera esto un "triunfo" personal.

Ante esta situación, el presentador de 'Aruser@s', Alfonso Arús, no ha dejado pasar la oportunidad de comentar la ausencia de Sandoval con un tono irónico durante su programa. "Para mí, personalmente, ha sido un fiasco, una decepción, una desilusión, un chasco que no hayan elegido a Víctor Sandoval", ha señalado con humor, para luego mencionar que Sandoval ha asegurado presentarse "todos los años" hasta lograr ser seleccionado, incluso si alcanza los 90 años de edad. Angie Cárdenas, colaboradora del programa de laSexta, ha bromeado sobre la posibilidad de que Sandoval termine siendo recordado como los concursantes que no ganan, pero que aún así triunfan.

Además de mostrar su pesar, Víctor Sandoval ha enfrentado críticas sobre su capacidad vocal, en particular por parte de Marta Riesco, otra aspirante que tampoco ha sido seleccionada. Sandoval ha respondido reivindicando su condición de artista, argumentando que llenar un escenario es una tarea más compleja que el mero canto. "El artista no es solo cantar. El artista es artista, y un escenario hay que llenarlo. Y yo creo que lo lleno", ha afirmado. Pese a su exclusión, el excolborador de Telecinco ha asegurado que continuará siguiendo de cerca el Benidorm Fest como un eurofan. En una breve valoración de los concursantes seleccionados, ha mostrado su apoyo a nombres como Sonia y Selena, Melody y el grupo Kingdom.