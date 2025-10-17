Quiénes tardan menos en enamorarse, los hombres o las mujeres: 'First Dates' despeja la incógnita

El amor es una cualidad universal; seas quien seas, venga de donde vengas y tengas la edad que tengas puedes 'sufrir' sus efectos. Sin embargo, como en cualquier relación, siempre hay una persona que empieza a desarrollar sentimientos antes que la otra. Esta premisa motivó a científicos de la Universidad Nacional Australiana a desarrollar un estudio para comprobar si el hecho de ser hombre o mujer influía en este patrón.

Durante la emisión de anoche de 'First Dates', Richard Pena era el encargado de desvelar el resultado de las investigación del equipo australiano. "¿No se ha quedado una noche perfecta para encontrar el amor?", comentaba Pena en su entradilla como de costumbre, antes de entrar en materia.

Un mito que deja de tener cabida

Si bien se podría pensar que las mujeres son más enamoradizas, los científicos descubrieron que eran en realidad los hombres los que terminaban declarándose antes. "Suelen tardar seis semanas en decir 'te quiero', mientras que el promedio de las mujeres está entre dos y tres meses", señaló Richard Pena, mientras hacía énfasis en que el estudio rompía un tópico muy extendido.

El motivo principal detrás de este enamoramiento más rápido por parte de los hombres se debe a que, según los participantes del estudio, existía una responsabilidad de demostrar un sólido compromiso. Esta declaración de intenciones es uno de los pasos que ellos consideraron esenciales para atraer una posible pareja.

Por el contrario, las mujeres tardaban más tiempo en declararse no por indecisión, sino por ser más intensas en la demostración de amor hacia su pareja. Antes de dar paso al programa, Richard Pena bromeó reconociendo que a 'First Dates' estaban a punto de acudir "solteros tan intensitos que se dirán hoy mismo 'te amo'".