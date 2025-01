"7 vidas" celebra 26 años de su gran estreno televisivo

Hace 26 años, el 17 de enero 1999, "7 vidas" debutó en Telecinco, revolucionando la comedia en España. Esta serie, producida por Globomedia, no solo redefinió el género con su humor descarado y mordaz, sino que también se consolidó como una cantera de talentos que marcaron la industria audiovisual del país a principio de siglo.

La trama inicial fue tan peculiar como prometedora: David (Toni Cantó), un joven que quedó en coma tras un accidente el 23-F, despierta 18 años después en un mundo completamente diferente. Este giro narrativo sirvió como excusa perfecta para explorar las interacciones entre personajes entrañables y caricaturescos, enfrentados a situaciones tan absurdas como cercanas. "7 vidas" adoptó el formato de la sitcom al estilo estadounidense, pero con un toque inconfundiblemente español. Cada episodio se grababa con público en directo, lo que generaba una atmósfera auténtica y única. Las risas y aplausos reales subrayaban los momentos más graciosos y emotivos, alejándose de las habituales risas enlatadas de otras producciones de la época.

Elenco de la serie "7 vidas" Mediaset

Por otra parte, el éxito de la serie radicó en su capacidad para mantener frescas sus tramas y personajes. A lo largo de sus más de 200 episodios y de sus 15 temporadas, la narrativa coral permitió que cada integrante del reparto brillara con luz propia. Esto, combinado con un humor político, social y cotidiano, convirtió a "7 vidas" en un fenómeno cultural. El reparto inicial, liderado por Amparo Baró como Sole, fue una auténtica obra maestra. Su personaje, una mujer cascarrabias conocida por sus icónicas collejas, se convirtió en uno de los símbolos de la serie. Junto a ella, Javier Cámara, Blanca Portillo, Paz Vega, Carmen Machi, Gonzalo de Castro, Santi Rodríguez, Anabel Alonso o Santi Millán dieron vida a un grupo que reflejaba la diversidad y los conflictos de la sociedad española.

Elenco de la serie "7 vidas" Mediaset

Con el tiempo, "7 vidas" se convirtió en una plataforma para numerosos actores, como Eva Santolaria, Florentino Fernández o Guillermo 'Willy' Toledo, entre otros. Además, la serie de Mediaset no escatimó en cameos memorables, desde Shakira y Santiago Carrillo hasta Iker Casillas y Raphael. Aunque la serie llegó a su fin en 2006, su impacto cultural perdura. "7 vidas" no solo abrió el camino para otras producciones como "Aída" o "Aquí no hay quien viva", sino que también dejó un legado imborrable en la comedia española. Actualmente esta producción se encuentra disponible en Netflix y celebra su 26 aniversario como una obra imprescindible para los amantes del humor atemporal. Sus diálogos, las historias del bar CasiKeNo y las inolvidables collejas de Sole siguen arrancando carcajadas, recordándonos que algunas series nunca pasan de moda a pesar de los años.