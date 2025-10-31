Ana Labordeta dice adiós a ‘Sueños de Libertad’ entre lágrimas y agradecimientos al equipo

Ana Labordeta se ha despedido oficialmente de ‘Sueños de Libertad’, la serie diaria de Antena 3, tras varios meses dando vida a Irene, uno de los personajes más queridos de la colonia. Su salida llega poco después de la marcha de Jaime Gutiérrez, que interpretaba a Raúl, lo que marca una nueva etapa en la ficción producida por Atresmedia TV en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia).

El adiós de la actriz se ha hecho público a través de un vídeo compartido en las redes oficiales de la serie, donde Labordeta se muestra visiblemente emocionada en su último día de rodaje. “Bueno, compis, compis queridos, ha llegado el día, último día. Cómo pasa el tiempo”, comienza diciendo la intérprete, recordando con nostalgia los madrugones, los camerinos y el compañerismo vivido durante el rodaje.

“Habéis sido un tesoro. Es un tesoro haber podido trabajar con cada uno de vosotros y vosotras. Os llevo en el alma y en el corazón. Espero que la vida nos vuelva a reunir. Os quiero mucho”, añade entre sonrisas y emoción. Labordeta también ha querido dedicar unas palabras al equipo técnico: “Gracias por vuestro respeto, por vuestro cuidado y por lo bonito que lo hacéis todo”.

En la trama, Irene decide marcharse a Madrid tras la muerte de su hermano, Pedro Carpena, y el reencuentro con el amor de su juventud, cerrando así un importante capítulo en su vida dentro de la colonia.

No obstante, su adiós podría no ser definitivo. En la publicación compartida por el equipo de la serie se puede leer el mensaje: “Aunque puede que Irene haga alguna visitilla a la colonia, ¿no?”, dejando abierta la posibilidad de que el personaje regrese en el futuro de forma puntual.