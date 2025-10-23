Bryan Cranston gana una batalla legal contra la IA: "El trabajo e identidad de los actores puede ser utilizados de manera indebida"

Bryan Cranston es uno de los actores más reconocidos de la televisión norteamericana y mundial, alcanzando la fama a principios del siglo XXI con la serie 'Malcolm', convirtiéndose en un honorable y divertido padre de familia, para transformarse años después en el antagonista más popular de la ficción, siendo mitificado gracias a interpretar a Walter White en 'Breaking Bad' (para muchos y para mí también, la mejor serie de todos los tiempos). Precisamente, su imagen como Heisenberg (el alter ego de Walter White) ha generado polémica en las últimas semanas por la utilización de su imagen y voz en la aplicación SORA2, haciendo videos sin el permiso de Cranston, que ha ganado esta batalla legal contra la IA, consiguiendo además que Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, le pida disculpas.

Walter White 1-0 IA, Bryan Cranston gana una batalla legal contra el uso de su imagen por inteligencia artificial

La reciente victoria legal de Bryan Cranston contra el uso no autorizado de su imagen mediante inteligencia artificial ha reavivado el debate sobre los derechos digitales de los artistas. El actor emprendió acciones legales tras descubrir que un video generado con la herramienta Sora 2, de OpenAI, había replicado su rostro y su voz sin su consentimiento. “Me preocupaba profundamente, no solo por mí, sino por todos los artistas cuyo trabajo e identidad pueden ser utilizados indebidamente de esta manera”, declaró Cranston en un comunicado difundido por el Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA). El caso se convirtió en un símbolo del creciente desafío que enfrentan intérpretes y creadores frente a las falsificaciones digitales, que amenazan el control sobre su propia identidad y la confianza del público.

Tras la denuncia, OpenAI reconoció el error y anunció un refuerzo de sus medidas de seguridad para evitar futuras reproducciones no autorizadas. Cranston valoró esta respuesta y expresó su esperanza de que el caso sirva para establecer límites más claros en el uso de la inteligencia artificial. “Agradezco a OpenAI su política y la mejora de sus medidas de seguridad, y espero que tanto ellos como todas las empresas involucradas respeten nuestro derecho personal y profesional a gestionar la reproducción de nuestra voz e imagen”, afirmó el intérprete. La compañía confirmó que las nuevas protecciones implementadas en Sora 2 están alineadas con los principios de la propuesta legislativa Ley NO FAKES, destinada a impedir la explotación digital no consentida de artistas, reforzando así un compromiso compartido entre actores, agencias y desarrolladores tecnológicos.