¡Comienza el curso en Las Encinas!

Cuando Eva Soriano apareció vestida con el uniforme de Las Encinas el pasado miércoles en la presentación de la séptima temporada de «Élite», que se estrena hoy en Netflix, es probable que generara cierto desconcierto entre todos los asistentes. La expectación por ver a los protagonistas y creadores de este exitazo y por conocer más detalles de esta producción creó tal tensión que sus chistes no terminaban de romper el hielo y no se entendía muy bien su verdadero papel en el acto, hasta que dio paso al talentoso ejército que compone la serie y, entonces sí, repartió juego con gracia, soltura y acierto.

Los showrunners Carlos Montero, Jaime Vaca y todo el reparto, encabezado por una despampanante Maribel Verdú, se tomaron el escenario preparado para hacer alarde del buen ambiente que les rodea en sus grabaciones. Pronto recordaron a Anitta y a Leonardo Sbaraglia, los únicos que no pudieron asistir, pero para quienes tuvieron palabras cariñosas y de elogio por el trabajo realizado, entre las anécdotas y graciosas puyas que se soltaban entre unos y otros. El ambiente era, claramente, de celebración.

Y debía serlo, porque pocas series han conseguido un impacto global tan impresionante como el de «Élite», que en seis años se ha convertido en un icono de la televisión producida en España. Quizá por eso una de las primeras inquietudes era la de saber qué depara el futuro para los alumnos de Las Encinas, sabiendo que una nueva temporada se estaba rodando.

Por eso Carlos Montero no dudó en zanjar el tema de raíz. «Estamos grabando la octava temporada, que será la última de ‘Élite’. Acabamos por todo lo alto. Jaime, Netflix y yo pensamos que era el momento de ponerle fin. Lo digo con mucha pena porque han sido varios años increíbles en los que he conocido a actores maravillosos, hemos trabajado con todos los directores que queríamos trabajar y hemos tenido el lujo de tener a Maribel Verdú estas dos últimas temporadas. ‘Élite’ nos cambió la vida a todos, hay actores que empezaron con nosotros y ha sido su trampolín para ser ahora estrellas mundiales, le está pasando a este elenco y es un orgullo haber contribuido a eso y saber que nos han visto en todo el mundo y le ha gustado», contestó. Y añadió, cuando se le preguntó por la posibilidad de un spin off, que «la serie ha completado su ciclo y está bien que termine. Sin embargo, ‘Élite’ ha abierto muchos caminos, son muchos personajes, historias y situaciones que podrían explorarse de manera independiente. Además, conociendo a Netflix, cualquier cosa puede ser posible».

Fue entonces el momento en el que el reparto cobró todo el protagonismo. Entre Omar Ayuso y [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/television/series/zorras-serie-atresplayer-tiene-fecha-estreno_2023070764a80675f78688000119ae00.html|||Mirela Balić]] acapararon la palabra. El primero, «la abuela del reparto», como el propio actor se definió en tono jocoso, regresa tras su ausencia temporal y su personaje vertebra la tanda de capítulos que hoy se estrena, pues esta vez Omar lleva una nueva vida en la universidad y lejos de Las Encinas, pero no consigue pasar página. La culpa que siente por la muerte de Samuel y el sufrimiento de aquella etapa siguen muy presentes y le han llevado a hacer terapia. Gracias a unas prácticas, decide volver al colegio donde ocurrió todo para enfrentarse a sus fantasmas cara a cara. A través de su personaje descubriremos que el resto de alumnos también están batallando en silencio con sus propios infiernos. Y es que, en esta nueva entrega, la salud mental jugará un papel preponderante en la trama de «Élite».

Pero fue Mirela la que comentó la primera de las novedades, Chloe, su personaje, es la nueva del instituto y, para variar, aportará una buena dosis de conflicto y provocación. «Chloe entra filtrando un vídeo para llamar la atención y sentirse valorada», contó Mirela antes de revelar que Maribel Verdú es su madre en la ficción. «Carmen tiene el don de colarse en cualquier sitio sin ser invitada», apuntó Maribel, quien también perfiló su personaje como que «no es solo lo que parece, porque tiene una gama de colores muy bestia, es frívola, vulnerable, intensa, protectora, está tarada, pero es muy cuerda. Y tiene una relación absolutamente tóxica con su hija».

Lo cierto es que, entre la camaradería demostrada por todo el elenco y los creadores, las anécdotas y los detalles totalmente libres de spoilers, la expectación por ver el resultado final se hizo más evidente, aunque ese punto de nostalgia por saber que el final está cerca resultó también inevitable. Solo queda sentarse frente a la tele y dejarse sorprender, algo que esta serie ha sabido hacer siempre muy bien.

Regresos y novedades en la familia “Élite”

Uno de los grandes puntos fuertes de la serie es su coralidad. Son muchos actores los que comparten el peso de la trama y, aunque no son pocos los que han tenido un paso temporal, hay un grupo consolidado que retoma sus personajes, como Valentina Zenere (Isadora), Álvaro de Juana (Dídac), André Lamoglia (Iván), Ander Puig (Nico), Ana Bokesa (Rocío), Nadia Al Saidi (Sonia), Carmen Arrufat (Sara) y Álex Pastrana (Raúl), a quienes se une nuevamente Omar Ayuso (Omar) en su regreso, además de las novedades deMaribel Verdú (Carmen), [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/television/series/zorras-serie-atresplayer-tiene-fecha-estreno_2023070764a80675f78688000119ae00.html|||Mirela Balić]] (Chole), Leonardo Sbaraglia, Fernando Lindez, Gleb Abrosimov y la cantante Anitta.