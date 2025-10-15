Daniel Guzmán confiesa el caos que sembraba en las grabaciones de 'Aquí no hay quien viva'

Entre sus trabajos como actor en series, películas y obras de teatro y sus proyectos como director, el currículum de Daniel Guzmán es tan extenso que no parece tener fin, pero uno de los papeles por el que siempre será recordado es el de Roberto en 'Aquí no hay quien viva', uno de los integrantes del selecto consejo de sabios del videoclub de Paco.

En su faceta más personal, el intérprete español siempre ha destacado por su capacidad para el vacile y gastar bromas, algo que nunca faltó en el rodaje de la serie mientras él estuvo presente, según ha desvelado en una entrevista con Ibai Vegan en el pódcast 'Animales Humanos'.

Guzmán, que se marchó de la ficción tras grabar la cuarta temporada para continuar con su sueño de ser director de cine, ha relatado que cuando estaban realizando las escenas de las reuniones de la comunidad "disparaba con una cerbatana" a sus compañeros, provocando que se les olvidara el texto y tuvieran que cortar, así como "les pinchaba con un compás".

Pero, lejos de quedar satisfecho, también le dio "por meter cayenas cuando tenía que comer cada uno", preguntando a los del equipo de atrezzo a quiénes les tocaba rodar una escena de comida para incorporar las guindillas en los platos. "Cuando les tocaba su texto, estaban rojos", ha comentado entre risas.

El actor también se ha mostrado agradecido a la serie, en la que en un principio no quería formar parte porque quería dirigir su primera película, pero tras la insistencia de su representante en leer el guion y después ir a la lectura grupal, terminó de convencerse.

"Mi representante me llama y me dice: 'Oye, Dani, que ha llamado Elena Arnau, una directora de casting, que te quiere para una serie que va a producir producir José Luis Moreno", ha relatado, añadiendo que se le venían a la cabeza "matrimoniadas", pero cuando empezó a leer el guion exclamó que era "buenísimo" e iba a ser "un fenómeno social".