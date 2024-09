Las grandes ficciones eligen España

Raffaella Carrà tenía razón cuando en 1978 cantaba a pleno pulmón que en el sur se pasa mucho mejor, y las grandes series internacionales lo saben, eligiendo nuestro país, situado en el sur de Europa, lo que nos otorga, gracias a nuestra localización geográfica, una situación privilegiada, con una variedad vegetal asombrosa y una temperatura envidiada por los seis continentes. Las producciones faraónicas ya no se van a Nueva Zelanda para recrear sus escenarios de ensueño, y muchas de ellas eligen España como localización de grabación para numerosas escenas que luego se ven reflejadas en la televisión.

La lucha de los Targaryen, en España

George R.R. Martin ha podido ver hechas realidad las localizaciones de sus historias gracias a la variedad geográfica de España; al igual que en "Juego de Tronos", nuestro país ha sido elegido para escenificar muchos de los escenarios que han aparecido en la guerra civil de la familia Targaryen en la exitosa serie de Max, "La casa del dragón". El casco antiguo de la ciudad de Cáceres se ha consagrado como uno de los platós más importantes de toda la serie estadounidense, dando vida a 25 localizaciones. También la Plaza Mayor de Trujillo, perteneciente a la ciudad extremeña, ha sido lugar de grabación, caracterizado como uno de los grandes mercados de la capital de Poniente, Desembarco del Rey. Además, el Castillo de la Calahorra en Granada ha sido elegido para representar a Pentos, una de las ciudades libres dentro del universo de "Juego de Tronos", y los Jardines de Santa Clotilde en Lloret del Mar, en Girona, fueron escogidos para escenificar la Fortaleza Roja, lugar en el que el rey Viserys I y su hija, la princesa Rhaenrya, se dan a conocer.

De la formidable Poniente pasamos al mundo postapocalíptico de los zombis del universo de "The Walking Dead", con la serie derivada de la ficción principal, protagonizada por uno de los personajes más queridos, Daryl Dixon. Muchas de las aventuras lideradas por el personaje al que da vida el actor floridano Norman Reedus tendrán lugar en nuestro país, concretamente en las ciudades de Galicia, Aragón, Cataluña y Valencia, según informa el medio estadounidense Deadline y que confirmó Melissa McBride, quien da vida a la coprotagonista de la serie, Carol, en la pasada Comic-Con celebrada en San Diego (Estados Unidos). "Comenzaremos a rodar allí en unas pocas semanas… ¡Estoy tan emocionada!", exclamó con entusiasmo la actriz.

Si dejamos a un lado las ficciones de este año, son muchas las producciones internacionales que han decidido apostar por nuestro país para ambientar sus escenas, como es el caso de dos series con acento británico, "The Crown" y "Doctor Who", que han utilizado varios puntos de nuestro país para algunas de sus secuencias más míticas. En el caso del drama de Netflix sobre la Casa Real británica, la serie filmó en Sevilla, Torremolinos, Jerez de la Frontera, Sotogrande, Puerto Real en Cádiz y el Desierto de Tabernas, que también sirvió a la zona almeriense para la producción de la BBC, ya que la cadena pública británica lo utilizó para ambientar un parque temático, el Oasys MiniHollywood y Fort Bravo de Tabernas. En los más de sesenta años que lleva la serie en emisión, no solo han utilizado Almería como set de grabación, sino que han aprovechado la riqueza geográfica para filmar en Sierra Nevada, Valencia, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife.

Málaga conquista corazones

Pero si hay un lugar en España que se lleva la palma en estos últimos años, es la ciudad de Málaga. La Costa del Sol está ganando mucha fama entre los turistas tanto por su increíble y creciente calidad de vida como por su variedad de climas y paisajes, gracias a su sierra y litoral, que la convierten en un escenario perfecto para las grandes series internacionales. La misma "The Crown" convirtió el AC Hotel Málaga Palacio en la residencia australiana donde los Príncipes de Gales pasaron su estancia en los años 80. Una de las series más recientes en rodar en la provincia de Andalucía ha sido "Exit", cuyas tres temporadas se encuentran en Filmin y en la última han utilizado Fuengirola, Marbella y Málaga como set de grabación de sus escenas, destacando el Gran Hotel Miramar y la mansión Huerta del Conde en Pinares de San Antón. La miniserie "Stonehouse", estrenada en febrero también en Filmin, narra la historia real del parlamentario británico John Stonehouse, quien fingió su propia muerte en los años 70. Esta producción, protagonizada por Matthew Macfadyen, se filmó en Málaga, incluyendo el hotel Pez Espada y la playa de la Carihuela, recreando escenarios de Florida y Australia. También en Max encontramos la tercera temporada de "La Materia Oscura", grabada en Ronda y Coín.