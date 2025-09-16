La Generalitat niega que vaya a dejar en el aire el Benidorm Fest si España se retira de Eurovisión 2026

La decisión adoptada en la mañana de este martes por el Consejo de Administración de RTVE sobre la no participación de España en el Festival de Eurovisión de 2026 si Israel participa en el certamen ha dado lugar a varias dudas. Entre ellas destaca la celebración del Benidorm Fest, que el ente público sí pretende llevar a cabo.

En esta línea, algunos medios han publicado que la Generalitat revisará el acuerdo de patrocinio económico del Benidorm Fest en el caso de que el país liderado por Benjamin Netanyahu tenga permitido participar en la competición musical los próximos 12, 14 y 16 de mayo, dejando en el aire la celebración de la preselección española de cara al certamen europeo.

La Razón ha podido saber que la intención del Gobierno valenciano es continuar con el desarrollo del festival como viene ocurriendo en los últimos años. "La Generalitat tiene voluntad de que el Benidorm Fest se siga desarrollando como en anteriores ediciones. Consideramos que es una inversión productiva y tenemos consignación presupuestaria para ello", han asegurado fuentes de la Generalitat a este medio.

"Se trata de un convenio de Turisme cuya inversión (1,5 millones) está vinculada al retorno promocional, por lo que cualquier variación que se produjera tiene que ser negociada y revisada entre las partes. Nuestra intención es que llegado el caso se hable con RTVE en una reunión", han añadido.

En el comunicado que ha lanzado la cadena publica ha confirmado que la decisión "no altera los planes respecto a la celebración del Benidorm Fest, un festival con identidad propia, totalmente consolidado y que el próximo año celebra su quinta edición".

De esta forma, los planes de ambas instituciones van en la misma dirección. La intención por parte de la Generalitat y de RTVE es continuar con la celebración del festival que se ha convertido en un acontecimiento con identidad propia que va más allá de la elección del cantante encargado de representar al país en Eurovisión.