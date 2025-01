Los incendios de Los Ángeles alteran los planes de "Daredevil: Born Again"

Los devastadores incendios que afectan a Los Ángeles han generado un impacto significativo en la industria del entretenimiento americano, obligando a la suspensión de rodajes, la destrucción de escenarios y la reestructuración de cronogramas de lanzamiento. Entre los proyectos afectados se encuentra "Daredevil: Born Again", una de las producciones más esperadas del año, cuyo calendario promocional ha sufrido ajustes debido a la tragedia que está ocurriendo desde días atrás en la ciudad americana del condado de California.

La serie de Marvel, que marca el regreso de Charlie Cox como el emblemático Matt Murdock, tenía previsto lanzar su tráiler completo en las semanas previas a su estreno el 5 de marzo. Sin embargo, Vincent D'Onofrio, quien interpreta a Kingpin, ha confirmado a través de su cuenta en X que ha sido pospuesto: "Se ha pospuesto por los incendios de Los Ángeles. Está en camino". A pesar del retraso en la promoción, D'Onofrio ha asegurado que la fecha de estreno de la serie no sufrirá modificaciones. Los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) podrán disfrutar del regreso del justiciero ciego a tiempo, lo que mitiga las preocupaciones sobre un posible aplazamiento más significativo.

Daredevil La Razón Internet

"Daredevil: Born Again" supone un importante hito para Marvel. Diez años después del debut de la serie original en Netflix, esta nueva versión integra al héroe dentro del UCM, ofreciendo un enfoque fresco y ampliando su universo narrativo. Además de Charlie Cox y Vincent D'Onofrio, el reparto contará con los retornos de Deborah Ann Woll, Elden Henson, Jon Bernthal y Wilson Bethel, quienes retomarán sus papeles. La serie no solo busca revitalizar al icónico personaje, sino también fortalecer la presencia de Marvel en el ámbito televisivo, tras un periodo de resultados mixtos en este formato.

Meghan Markle en una imagen de su serie Netflix

Por otra parte, los incendios en Los Ángeles han cobrado la vida de al menos 24 personas y causado daños devastadores en diversas zonas, incluyendo áreas clave de la industria del cine y la televisión. Numerosas producciones han tenido que detenerse y varios estrenos, como el documental de Netflix "With Love, Meghan" sobre Meghan Markle, también han sido reprogramados. Sin duda alguna, estos hechos desbastadores que están ocurriendo en Los Ángeles han obligado a las productoras americanas a priorizar la seguridad y a replantear estrategias para no distraer la atención de los esfuerzos humanitarios en curso. En este contexto, la decisión de Marvel de posponer la promoción de "Daredevil: Born Again" refuerza el compromiso de la industria con las comunidades afectadas.