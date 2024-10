Milena Smit y Hovik Keuchkerian: "Te puede gustar más o menos, pero es una película que siempre te remueve"

Tras cinco años de espera, Netflix lanza la secuela de "El Hoyo", dirigida por Galder Gaztelu-Urrutia, tras superar los 80 millones de visualizaciones. Protagonizada por Milena Smit, Hovik Keuchkerian, Natalia Tena y Óscar Jaenada, esta entrega retoma la perturbadora trama de una prisión vertical, donde elegir mal un plato de comida puede ser mortal, manteniendo su crítica a las desigualdades sociales.

La primera película tuvo mucho éxito, ¿os habíais imaginado protagonizar años después esta secuela?

Milena Smit: Yo no, ni loca me lo imaginaba. No pensaba incluso que fueran a hacer una segunda parte, pero mucho menos que de hacerse fuera yo a ser protagonista. Ha sido un gran honor que hayan querido contar conmigo.

Hovik Keuchkerian: En mi caso yo no había visto "El Hoyo", no era una película que me apeteciese especialmente ver, no estaba yo en un buen momento para querer ver una película como esta. Fue a raíz de que me mandaron el guion cuando ya la vi y sabía que era una película que había tenido una repercusión muy grande, pero no pensé que fueran a hacer una secuela y que quisieran contar conmigo.

¿Qué es lo primero que pensasteis cuando os ofrecieron este papel?´

Hovik: Yo vi una oportunidad maravillosa de construir dentro de "El Hoyo" una pequeña película que es lo que supone la relación de mi personaje con el de Milena (Perempuán), y sobre todo la posibilidad de construir un personaje muy potente como es Zamiatin.

Milena: Yo también lo vi como una gran oportunidad y desde el primer minuto fue un sí por poder vivir la experiencia de "El Hoyo" que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero siempre te remueve y es una película muy interesante de ver. Yo era consciente de que el rodaje iba a ser duro, pero sabía que era una experiencia que me apetecía vivir.

Los fans tienen muchas ganas de conocer esta nueva entrega. ¿Sentís esas ganas y esa presión de cumplir con las expectativas que se han generado?

Hovik: Yo hago simplemente mi trabajo, pongo el 100% en lo que hago poniendo el alma en ello. Las expectativas de la gente me parecen maravillosa al igual que estén con muchas ganas de ver esta película. Para mí es una película fantástica y ojalá guste a todo el mundo esta secuela, pero eso no es mi negociado.

¿Cómo os habéis preparado física y mentalmente para esta película? ¿Es la más dura a la que os habéis enfrentado?

Milena: En mi caso sí, muchísimo. No sé si llega a ser esta película la más dura porque es diferente, no se parece a ninguna otra película que haya grabado. "El Hoyo 2" es muy particular. En mi caso ha sido muy duro físicamente el rodaje porque hay mucha acción, estuvimos durante muchos días repitiendo la misma secuencia de acción que requería un gran esfuerzo físico. Además, yo estaba en unas condiciones donde mi implicación física se veía afectada por una escoliosis que tenía y de la que me operé al terminar el rodaje. Fue un verdadero reto grabar esta película.

Hovik: Yo creo que no. Yo he hecho 17 peleas como profesional y elijo la palabra dureza con mucha cautela. No lo he vivido como lo ha vivido Milena porque ella estuvo 12 semanas de lunes a viernes yendo a "El Hoyo" todos los días. Lo más duro para mí ha sido la transformación que le propuse a Galder Gaztelu-Urrutia. Le dije que Zamiatin lo veía como un tipo sin ningún pelo en el cuerpo, gigante y con un gran peso corporal. La mayor dificultad ha sido coger esos kilos que yo no tenía y afeitarme todos los días el pelo. Con este personaje he alcanzado el máximo peso que he tenido nunca, 154 kilos. Físicamente esto te limita porque yo no estoy acostumbrado a esos 15 kilos de más.

¿Milena tú también comentaste cómo querías que fuera tu personaje con Galder?

Milena: Sí, yo le pedí cosas muy pequeñas porque considero que mi personaje estaba muy bien escrito y que ya traía una trama, un bagaje. Cuando me puse con mi coach a construir a Perempuán se me ocurrieron pequeñas propuesta o matices como el look físico; yo fui con una foto de una chica con el pelo largo y con flequillo para que no se pareciera a otros personajes que ya he hecho en otras producciones. Hay también otros pequeños detalles como una pestaña añadida al final de la mía para darle una mira más amplia. Galder siempre nos ha dejado aportar nuestro granito de arena y entre todos hemos hechos una película estupenda.

Hovik Keuchkerian y Milena Smit en una escena de 'El hoyo 2' Netflix

En la película, los personajes están dispuestos a hacer todo lo posible para salvar su vida, ¿actuaríais igual en la vida real?

Hovik: No haría lo mismo. Supongo que me saldría mi parte más animal y haría cualquier cosa para salvar mi vida. Intentaría primero dialogar y si no entra en razón pues tendría que actuar. Quien te diga que no haría eso te estaría mintiendo porque todos defenderíamos nuestra vida.