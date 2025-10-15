Susana Griso, Josep Pedrerol, Rafa Latorre y Matías Prats, premiados en los Antena de Oro 2025

El jurado de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España (FRTVE) ha anunciado los ganadores de la 52ª edición de los Premios Antena de Oro, galardones que reconocen la excelencia profesional en los medios de comunicación. Este año, Atresmedia se consolida como uno de los grandes protagonistas al sumar varios reconocimientos entre televisión y radio. En el ámbito televisivo, Susana Griso recibe el premio por su destacada labor al frente de 'Espejo Público' (Antena 3), un formato referente de actualidad y compromiso informativo. También ha sido distinguido Josep Pedrerol, conductor de 'Jugones' en laSexta, por convertir su espacio en un referente del periodismo deportivo televisivo. Además, Matías Prats, uno de los rostros más reconocidos de la televisión española, obtiene la Antena Extraordinaria por sus bodas de oro en la profesión y sus más de 10.000 informativos presentados en Antena 3. En el terreno radiofónico, Rafa Latorre, director de 'La Brújula' en Onda Cero, ha sido premiado por su rigor periodístico y su contribución al debate público desde la información.

Reconocimientos en radio y otros galardonados

Junto a los profesionales de Atresmedia, el jurado también ha reconocido a figuras como Fernando Martín (RNE), Fernando de Haro (COPE), Nacho Ares (SER), Julián Garvín (Kiss FM), Rosana Laviada (esRadio) y el programa El Marcapáginas. En televisión, fueron premiados Nieves Álvarez (TVE), Sandra Barneda (Telecinco), Diego Losada (Cuatro) y Antonio Jiménez (TRECE). La gala, presentada por Ana Belén Roy (RTVE), se celebrará el 8 de noviembre en el Casino de Aranjuez.