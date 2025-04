"Tardamos más de dos horas y cuarto en llegar a Córdoba, cuando eso era un trayecto de 30 minutos"

El periodista Sergio López pretendía acudir el pasado lunes al desfile del nuevo programa vespertino de RTVE, 'La familia de la tele', pero nunca llegó a producirse. "Iba al desfile de 'La familia de la tele' de TVE. Salía a las 12:07 desde Córdoba. Yo llegaba a Madrid a las 14:10. A la media hora de comenzar el viaje, en una zona limítrofe entre Andalucía y Castilla-La Mancha, el tren bajó la marcha".

Además, explica a LA RAZÓN: "Entonces, entramos en un túnel y nos quedamos parados a la salida. Había unas 400 en el tren. Me lo tomo como algo normal. Pensaba: Bueno, ha habido retrasos el otro día en la estación de Villanueva y a lo mejor por temas de circulación de trenes, están parados un momento, o puede pasar cualquier cosa, porque más de una vez se me ha parado el tren y a los 15 minutos, como mucho, ha seguido andando. Pasan los minutos y vienen unas chicas de la compañía y nos dicen: 'Oye, que hay un problema en la infraestructura, que nos vamos a retrasar'".

"El retraso continúa, llegamos a la hora y voy a cafetería a comprar algo de comida y me dice la empleada de la cafetería: 'No hay cobertura', y vuelvo a mi asiento. El ambiente estaba enrarecido; hacía mucho calor y ya había pasajeros que estaban diciendo a la tripulación que abriesen las puertas porque era irrespirable. Después de varias peticiones de pasajeros, accedieron a abrir las puertas, pero una tripulante estaba en cada puerta vigilando que nadie saliese a la vía. Pasan los maquinistas y nos explican: 'Ha sido un apagón en toda España, no ha sido solo aquí, hay muchos trenes que se han quedado parados'. Yo me lo tomaba a broma, digo: Bueno, pues esto será de cachondeo y tal. Nos dan agua, y al rato también nos dejan bajar a las vías", puntualiza.

Paneles informativos apagados en la estación de Santa Justa, en Sevilla La Razón La Razón

Además, añade: "Ahí permanecemos todo el día, esperando información. La casualidad quiso que hubiese otro tren de Renfe, un AVE, camino a Sevilla, que también se paró muy cerca de nosotros, pero te diría que ellos estaban más cerca del túnel. De hecho, algunos coches creo que estaban ya dentro del túnel. Llamamos a nuestra gente, a mi madre, a mi hermana, a mi tía de Madrid para decirle: 'Oye, voy camina a Madrid, estamos atrapados'. No es hasta media tarde cuando se presentan vecinos de Brazatortas. Vienen a ayudarnos, nos traen alimentos, productos de primera necesidad, tipo pañales para los niños, etcétera. Llegó la Guardia Civil, organizó todo un poco eso, nos preguntaron nuestras necesidades, nos contestaron las preguntas sobre lo que estaba pasando y evacuaron a personas vulnerables, a bebés, niños, personas mayores, personas enfermas".

Por último, Sergio López concluye: "Me cambié de tren sobre las 19:00 horas. Más o menos a las doce de la noche el tren se empiezan a encender. Todo el mundo vitoreando, aplaudiendo y más o menos después de hacer las comprobaciones de seguridad, reanuda la marcha hacia Córdoba. Tardamos más de dos horas y cuarto en llegar a Córdoba, cuando eso era un trayecto de 30 minutos".