Telecinco podría hacerse con los derechos de la final de la Champions League

La final de la Champions League, uno de los eventos deportivos más seguidos a nivel mundial, podría cambiar de manos en España. Mediaset está a punto de asegurar los derechos de emisión en abierto de este prestigioso partido para los años 2025, 2026 y 2027, desplazando a RTVE, que ha sido la encargada de retransmitir las últimas ediciones desde 2022.

Según adelanta 'El Confidencial', las negociaciones con la UEFA comenzaron después de que el organismo rechazara las ofertas iniciales de Antena 3, TVE y Telecinco, al considerar que no cumplían con sus expectativas económicas. Sin embargo, Telecinco habría presentado una propuesta más atractiva, situándose como el principal candidato para obtener los derechos de transmisión de las finales en abierto. Si se confirma el acuerdo, supondría un cambio significativo en la emisión de la Champions League en España, donde La 1 ha sido el hogar de este evento en los últimos años, ofreciendo finales memorables como las conquistadas por el Real Madrid en 2022 y 2024.

La emisión de las finales de la Champions League en TVE ha sido un éxito rotundo en términos de audiencia. En 2022, el partido entre el Real Madrid y el Liverpool alcanzó un espectacular 52,8% de cuota de pantalla, con 7,7 millones de espectadores. Dos años después, la final entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund también brilló con un 48,8% y 6,1 millones de espectadores. Incluso en 2023, cuando no hubo participación de equipos españoles, la final entre el Manchester City y el Inter de Milán logró un destacado 36,6% de share y 4,2 millones de espectadores. Estas cifras reflejan el interés del público español por la liga de campeones, independientemente de los equipos participantes, convirtiendo la emisión de este evento en una oportunidad clave para las cadenas.

Mientras se define qué cadena emitirá las finales en abierto, Movistar Plus+seguirá siendo el operador exclusivo de la competición en el ámbito de pago, ofreciendo todos los partidos de la Champions, incluidas las finales. Esta estrategia refuerza el modelo de coexistencia entre televisión en abierto y plataformas de pago en España. Aunque Mediaset parece tener la ventaja, TVE no se ha retirado de la lucha. Según se informa, la cadena pública continúa en contacto con la UEFA para intentar recuperar los derechos en caso de que las negociaciones con Telecinco no se concreten. Hasta ahora, ni la UEFA ni los grupos de comunicación han hecho declaraciones oficiales sobre el estado de las conversaciones.