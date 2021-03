Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, martes 2 de marzo de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

El cantante Álex Casademunt, conocido por su participación en la primera edición de ‘Operación Triunfo’, ha fallecido este martes a los 39 años en un accidente de moto en Mataró (Barcelona).

La noticia se ha filtrado rápidamente por las redes sociales con los internautas mostrando absoluta incredulidad. De hecho, hasta su compañera en el talent show, Natalia Rodríguez, mostró su sorpresa a través de Twitter: “Decidme que es mentira por favor”.

La noticia cayó como una losa entre todos sus compañeros de edición y logró ganarse el corazón de todos con su simpatía y sus “trastadas”.

Si hay una canción recordada, esa es ‘Dos hombres y un destino’. Fue lanzada hace casi dos décadas, concretamente en 2002, e interpretada junto a David Bustamante, un tema que se popularizó mucho en aquellos momentos y recordada hasta hoy.

Sin embargo, hace poco más de un mes, ambos cantantes tuvieron un desencuentro a raíz de esta canción porque Bustamante lanzó una versión en solitario, que formará parte de un nuevo disco en el que el artista cántabro repasará los grandes éxitos de sus 20 años de carrera, y para la que aparentemente no tuvo en cuenta la participación de Casademunt.

Hoy España ha amanecido una triste noticia: el cantante Álex Casademunt, que fue participante de la primera edición del concurso “Operación Triunfo”, murió anoche a los 39 años tras un accidente de moto en Mataró (Barcelona). La noticia ha dejado a todos sus seguidores sin habla, incrédulos y con el corazón en un puño. Y es que Casademunt ha sido bastante querido desde que pisó el programa de televisión de RTVE, tanto por su personalidad y forma de ser como, por supuesto, por su voz y su música. Recordamos algunas de las actuaciones que hicieron que Casademunt se ganara el cariño de todos y que llegara a lo más alto.

Las fricciones que no cesan dentro del Gobierno de coalición se viven de una manera más intensa dentro de la cuota morada en Moncloa y de ahí su interés a la publicidad de aquellos asuntos en los que ambos partidos chocan a la hora de legislar. El fin es el de mostrarse ante su votante como actor político imprescindible para acometer las reformas de corte social más sensibles y escenificar así las reticencias del PSOE a llevarlas a cabo. Tras dos semanas convulsas por las desavenencias en materias clave como la ley de vivienda o ley Trans, o tras denunciar ambos partidos de incumplimiento del protocolo de funcionamiento de la coalición, Unidas Podemos presiona en la necesidad de que se celebre una cita inminente entre presidente y vicepresidente con el fin de reflejar constantemente el peso de Unidas Podemos en el Gobierno.

Desde que fue proclamado presidente del PP tras imponerse a Soraya Sáenz de Santamaría en un congreso extraordinario, el liderazgo de Pablo Casado ha estado en el punto de mira. En el plano interno, su gran objetivo ha sido unificar el partido, mientras que desde el punto de vista electoral, ha tratado de recuperar La Moncloa de donde fue desalojado su predecesor, Mariano Rajoy, después de que Pedro Sánchez ganara la moción de censura. Sin embargo, una fuerte fragmentación del centro derecha –con tres partidos peleando en el mismo espectro ideológico; PP, Ciudadanos y Vox– impide que gobierne pero, aun así, Casado fideliza y mantiene al voto joven.

Tras alzarse con once escaños en las elecciones catalanas avanza por la «gesta histórica» de las generaciones futuras. Sus hijos le felicitaron por los resultados con un: «¡Felicidades, papá! ¡Ahora vas a estar más en casa!». Su madre Cloti, fallecida hace menos de un año, fue visionaria: «Estás llamado a escribir grandes páginas en la historia de Cataluña. Ya verás, hijo», predijo a Garriga. Ahora, se encomienda a su apoyo desde el cielo. «Ella debe ser mi principal aliada para liderar este movimiento de reacción nacional como primer partido de la oposición».

La base aérea de Ain Al Asad, utilizada por las fuerzas militares de Estados Unidos, ha sido víctima de un nuevo ataque este miércoles, según informó la agencia de noticias iraquí INA, que cita una fuente del aparato de seguridad. Poco tiempo después la noticia fue confirmada por el portavoz del Ejercito de EUUU Wayne Marotto, quien no desveló si el ataque ha dejado muertos o heridos.

Reino Unido está en vilo ante el preocupante estado de salud del Duque de Edimburgo, de 99 años, que continúa ingresado por una infección de la que no han trascendido detalles, más allá de que no está relacionada con la covid-19. Pero eso no ha hecho que Isabel II, de 94 años, reduzca su agenda. Es más, se ha intensificado en los últimos días si cabe con conversaciones vía Zoom con expertos donde recalcaba la importancia de la vacuna para concienciar a la población.

Cada cierto tiempo, aparecen anuncios con las aplicaciones más peligrosas del mercado. Algunos dicen que te robarán todo el dinero; otros, que se harán con todos tus datos personales. Pero en ambos casos, esto que parece algo de ciencia ficción, es verídico. Los hackers están desarrollando técnicas que permiten alcanzar sus objetivos de la manera más sutil posible. Da igual que sean fotos que posteriormente puedan revender que 10.000 euros que tengas guardados en tu cuenta corriente, ellos quieren tu dinero por encima de todas las cosas.