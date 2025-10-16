El comité de la base de Rota confía en cobrar la nómina de forma inminente

El comité de empresa de la Base Naval de Rota (Cádiz) ha anunciado que el almirante jefe del Arsenal de Cádiz y responsable del área logística y operativa de la Armada en la zona se ha puesto en contacto con su presidente para trasladar que entre este jueves y mañana se abonarán las cantidades pendientes correspondientes a la primera quincena de octubre, tras el retraso en el anticipo de las nóminas.

Según fuentes del comité, el almirante ha comunicado que la Marina de Estados Unidos emitirá un 'News and Notes' informando del pago y ha reconocido la responsabilidad que tiene el Ministerio de Defensa, en su función de patrono, de garantizar que el personal cobre puntualmente, por lo que mantiene contacto con la Subdirección de Personal para establecer un plan de contingencia que evite nuevas incidencias si el cierre administrativo estadounidense se prolonga.

El almirante ha explicado además que España y Grecia comparten el mismo régimen de contratación, lo que ha permitido ofrecer una solución urgente en comparación con otras bases que no cuentan con ese sistema.

También ha transmitido un mensaje de tranquilidad al asegurar que el Ministerio de Defensa es consciente de la importancia de que los trabajadores perciban sus retribuciones en tiempo y forma.

Asimismo, el comité ha señalado que recibirá una respuesta oficial al escrito presentado sobre este asunto, aunque el almirante ha querido adelantar personalmente la información dada la relevancia del problema.