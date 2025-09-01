La ilógica de Sumar: "La portavoz que le tiene cogida la medida a Juanma Moreno" tira la toalla

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha advertido este lunes de que "ninguna organización puede ser freno para la aspiración de unidad" de formaciones de izquierda que buscan reeditar la fórmula de Por Andalucía para concurrir a las próximas elecciones autonómicas, previstas para el año que viene, 2026, así como ha expresado su deseo de que dicha coalición celebre primarias para elegir su cabeza de cartel de cara a esos comicios a las que concurran "diferentes candidatos".

Son mensajes que Antonio Maíllo ha trasladado en una rueda de prensa en Sevilla en la que, a preguntas de los periodistas sobre las negociaciones entre partidos de izquierda para reeditar la fórmula de Por Andalucía para las próximas elecciones andaluzas, ha reivindicado que dicha marca es "un espacio político de la más amplia unidad posible que existe ahora mismo en el territorio español".

Así, ha apuntado que "no hay ninguno" --ningún espacio político-- actualmente "en el que haya tantas organizaciones" aliadas, según ha resaltado en referencia a Por Andalucía, la marca con la que Podemos, IU y Más País Andalucía, junto a otras tres formaciones de izquierda, concurrieron en 2022 a las elecciones andaluzas en las que se acabó imponiendo el PP-A de Juanma Moreno con mayoría absoluta.

El líder federal de IU y excoordinador andaluz de la formación ha señalado que sobre la base de Por Andalucía es "sobre lo que queremos construir el proceso de unidad", y al respecto ha dicho que no quería "entrar" a referirse a "gente que solamente está hablando de salirse de los sitios".

"Nosotros estamos hablando de mantenernos en ellos", ha apostillado al respecto, y ha agregado que "en el caso de Por Andalucía no estamos hablando de crear nada nuevo, sino de estar en un grupo que ha trabajado muy bien, con mucha eficacia, que ha estado al quite de los grandes problemas de Andalucía, sobre todo en la sensibilidad con la lucha por la sanidad pública, y que está haciendo una labor de control parlamentario del Gobierno del PP-A bastante buena", según ha valorado.

De este modo, el dirigente de IU ha reivindicado ese "modelo de trabajo armónico que se ha producido", y ha expresado su deseo de que se conforme para las próximas elecciones andaluzas "un proceso político unitario, participativo, que incorpore y reconecte a la comunidad".

"Y después, ya que cada organización decida lo que quiera, pero ninguna organización puede ser freno para la aspiración de unidad, que es condición 'sine qua non' para poder cambiar el Gobierno del Partido Popular en Andalucía", ha advertido Maíllo.

SOBRE LA CANDIDATURA DE POR ANDALUCÍA

Por otro lado, el coordinador federal de IU se ha pronunciado a preguntas de los periodistas sobre el proceso para elegir candidato a la Junta que debería seguir Por Andalucía, y al respecto ha apuntado que le "interesa más el método que el sujeto".

Así, ha apostado por que se impulse "un proceso político participado, que reenganche a mucha gente, que tenga la referencialidad en quienes consideren desde Andalucía", porque "será desde Andalucía desde donde se acometa esa aceleración que ya nos han anunciado de los ritmos en el proceso de construcción de candidata o candidato en Por Andalucía", ha remarcado.

Preguntado por quien fue candidata a la Junta de la coalición en las elecciones de 2022, y que es la portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía en esta legislatura, Inma Nieto, el dirigente de IU ha señalado que ha realizado "un trabajo extraordinario en el Parlamento" y es "una persona de enorme valía, como se ha demostrado en su brillantes debates parlamentarios" ante el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A).

"Es la portavoz que le tiene cogido el traje y la medida a Moreno Benilla y lo ha desenmascarado en su aparente moderantismo", ha reivindicado en esa línea Antonio Maíllo sobre Inma Nieto.

En todo caso, el coordinador federal de IU ha apuntado que apuesta por que el proceso de elección de candidato en Por Andalucía "sea un proceso participado, abierto", en el que "hubiera unas primarias donde se plantearan diferentes candidatos o candidatas", y que pudiera concluir con "una propuesta de consenso que se ratificara con la participación no sólo de las militantes y gentes de las organizaciones que forman parte de Por Andalucía, sino también de ciudadanos individuales que quieran reengancharse a algún proyecto de izquierda que necesita Andalucía como alternativa al Gobierno del Partido Popular".