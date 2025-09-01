Apuñalado mortalmente en un posible robo con violencia en Granada

La Policía Nacional ha detenido en Granada a un joven por la presunta comisión del apuñalamiento en la noche de este pasado domingo de otro varón que resultó fallecido tras un enfrentamiento después de que este último al parecer entrara a robar en su vivienda en el distrito Norte de la capital granadina y huyera en un ciclomotor.

Fuentes cercanas a la investigación consultadas por Europa Press han señalado que el ahora detenido presentaba cortes en una mano por los que tuvo que recibir asistencia sanitaria tras ser trasladado a un hospital. Ambos tienen antecedentes por asuntos relacionados con el tráfico de drogas.

El servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía ha informado de de que recibió varios avisos sobre las 22,50 horas acerca del asalto a una casa de un hombre con un cuchillo. Desde el centro se activaron a los servicios de 061 y de Policía Nacional y Local.

Se activaba el protocolo judicial en el marco de la investigación abierta tras este supuesto robo con violencia con un fallecido y una persona herida de arma blanca con lesiones leves trasladada al citado centro sanitario.

En un comunicado, la Policía Nacional ha indicado que investiga al detenido, de 26 años y que en la mañana de este lunes estaba en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición de la autoridad judicial, por la presunta comisión de un delito de homicidio de la víctima, de 45 años y que "falleció en la vía pública mientras conducía un ciclomotor".

Muerte mientras huía en moto

Cerca de las 23,00 horas, la víctima habría accedido al interior del domicilio, "del cual salió huyendo para subirse a una motocicleta de la que cayó tras circular unos pocos metros sobre la misma". El joven detenido en relación con estos hechos era "morador de la vivienda en cuestión", han detallado desde este cuerpo de seguridad estatal.

Además, la Policía Nacional ha confirmado que tanto el fallecido como la víctima tenían antecedentes policiales por delitos contra la salud pública y ambos presentaban heridas por arma blanca. Se desconocen las causas reales del fallecimiento de la víctima hasta que no se obtengan los resultados de la autopsia, mientras la investigación sigue abierta.