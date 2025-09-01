Sucesos
Investigan la muerte por apuñalamiento de un hombre en un posible robo con violencia
El detenido presentaba cortes en una mano por los que tuvo que recibir asistencia sanitaria
La Policía Nacional ha detenido en Granada a un hombre por la presunta comisión del apuñalamiento que costó la vida en la noche de este pasado domingo a otro varón tras un enfrentamiento después de que este último al parecer entrara a robar en su vivienda en el distrito Norte de la capital granadina. Fuentes cercanas a la investigación consultadas por Europa Press han señalado que el ahora detenido presentaba cortes en una mano por los que tuvo que recibir asistencia sanitaria tras ser trasladado a un hospital.
El servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía ha informado a Europa Press de que recibió varios avisos sobre las 22,50 horas acerca del asalto a una casa de un hombre con un cuchillo con los dueños de la vivienda dentro. Desde el centro se activaron a los servicios de 061 y de Policía Nacional y Local.
Se activaba el protocolo judicial para la investigación de este supuesto robo con violencia con un fallecido y una persona herida de arma blanca con lesiones leves trasladada al citado centro sanitario.
✕
Accede a tu cuenta para comentar