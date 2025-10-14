La ROSS estrenará su segundo concierto de abono 'Sinfonía eslava' los próximos 16 y 17 de octubre

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) retomará su programa de abono el próximo jueves 16 y el viernes 17 de octubre con el concierto Sinfónico 02: Sinfonía Eslava, que tendrá lugar a las 20,00 horas en el Teatro de la Maestranza. El director valenciano y actual titular de la Orquesta de Extremadura, Álvaro Albiach, estará al frente de la ROSS en un programa de "gran riqueza expresiva".

Según ha informado la entidad en una nota de prensa, le acompañará el pianista ruso Dmitry Shishkin, Medalla de Plata en el Concurso Internacional Chaikovski y primer premio en el Concurso Internacional de Música de Ginebra.

Bajo el título de Sinfonía Eslava, el programa "traza un recorrido por el espíritu musical de Europa Central y del Este, donde confluyen el lirismo checo de Dvorák y la intensidad romántica rusa de Rachmáninov". Las tres obras que conforman el repertorio están concebidas "desde un mismo impulso" como es "explorar el límite de lo humano", según ha señalado la orquesta.

La combinación de las tres piezas ofrece un retrato sonoro de la riqueza cultural y la pasión de la tradición eslava. El concierto se abrirá con 'La bruja del mediodía', del compositor checo Antonín Dvorák.

A continuación, el pianista Dmitry Shishkin interpretará la Rapsodia sobre un tema de Paganini, de Serguéi Rachmáninov. Construida a partir del Capricho no 24 de Paganini, la Rapsodia es un ejercicio de variación y contraste que alterna momentos de intensidad técnica con episodios "de belleza serena". Para finalizar, la ROSS interpretará la Sinfonía no 7 en Re menor de Dvorák.