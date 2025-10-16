Última hora: la menor desaparecida en las fiestas del Pilar ha sido encontrada con vida y en buen estado

La menor Romayka E. K. B. A., de 16 años (nacida en 2008), cuya desaparición había motivado un dispositivo de búsqueda por parte de la Policía Nacional tras perder su rastro durante las recientes Fiestas del Pilar, ha sido localizada y se encuentra en buen estado según informa 'El Periódico de Aragón. La adolescente fue encontrada y devuelta a su residencia hace escasos días, lo que ha permitido desactivar el protocolo de búsqueda.

Romayka había sido vista por última vez el pasado domingo, momento en el que no regresó a su residencia. Se trata de un centro de menores de la ciudad, una casa de acogida ubicada concretamente en la calle del río Huerva de Zaragoza, que se enmarca dentro de la estructura administrativa del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), organismo dependiente del Gobierno de Aragón.

Este es su frenético historial

Tras la ausencia de la menor, la Policía Nacional puso en marcha un protocolo de búsqueda exhaustivo. Aunque la situación generó preocupación, el caso no fue calificado como inquietante desde el inicio: Romayka ya habría protagonizado ausencias previas en el centro de acogida en circunstancias similares a las actuales. No obstante, el objetivo prioritario de las autoridades era dar con su paradero lo antes posible y garantizar su seguridad.

Los detalles físicos difundidos (alrededor de 1,60 metros de altura y un peso aproximado de 68 kilos) facilitaron la labor de los agentes. Finalmente, las gestiones policiales y la activación del protocolo de búsqueda dieron sus frutos, y Romayka fue localizada y puesta a salvo, bajo la tutela del centro de menores. Con su aparición, se pone fin a la incertidumbre generada durante las celebraciones festivas.

Otras desapariciones de menores activas

Nerea R.I., desparecida en Zaragoza CNDES

El Centro Nacional de Desaparecidos (CND) del Ministerio del Interior ha activado una alerta urgente en las últimas horas tras la denuncia de la desaparición de una menor de 13 años en Zaragoza. Se trata de Nerea R. I., cuyo paradero es desconocido desde el pasado jueves, 12 de octubre, cuando fue vista por última vez en el marco de las celebraciones de las Fiestas del Pilar.

La familia de la joven, de tan solo 13 años, ha movilizado a las autoridades ante la falta de noticias, lo que ha llevado al CND a difundir su ficha con la esperanza de obtener la colaboración ciudadana que permita dar con su localización lo antes posible.

Nerea R. I. tiene 13 años, mide 1,60 metros de altura y presenta una constitución física normal. Como rasgos distintivos, posee ojos de color azul y el cabello rubio. La incertidumbre crece al no conocerse más detalles sobre la ropa que vestía el día de su desaparición, lo que subraya la importancia de cualquier testimonio, por mínimo que sea.

Isabel tiene solo 15 años

Isabel J.P. desapareció el día del Pilar en Zaragoza CNDES

Por otro lado, el CNDS, dependiente del Ministerio del Interior, ha activado también una alerta urgente tras la denuncia de la desaparición de la menor Isabel J. P., de 15 años. Su familia reportó que no tienen noticias de su paradero desde el pasado jueves, 12 de octubre, cuando fue vista por última vez en la capital aragonesa, en pleno desarrollo de las Fiestas del Pilar.

La joven, que tiene 15 años, es descrita con una estatura de 160 centímetros y una constitución física normal. Como rasgos distintivos, Isabel tiene los ojos marrones y el pelo rubio, liso y largo. Las autoridades han difundido su ficha e instan a la colaboración ciudadana para localizarla.

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre la menor que se ponga en contacto de inmediato con los servicios de emergencia o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Policía Nacional, 091, y Teléfono de la Unión Europea para niños y jóvenes desaparecidos, 116000