Muere arrollado un hombre en la autopista del aeropuerto de Palma de Mallorca

Un hombre de unos 45 años ha fallecido tras ser atropellado en la autopista del aeropuerto de Palma (Ma-19), en el kilómetro 7, cerca de la entrada a la terminal de Son Sant Joan. El suceso ocurrió sobre las 23.10 horas de este lunes.

Según informó el SAMU 061, los equipos sanitarios acudieron de inmediato al lugar del accidente, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento del peatón. El conductor del vehículo implicado resultó ileso, aunque recibió atención médica por ansiedad. Las pruebas de alcoholemia y drogas arrojaron resultado negativo.

Guardia Civil de Tráfico y Policía Local de Palma acudieron al lugar para regular la circulación, que se vio parcialmente cortada, provocando retenciones en los accesos al aeropuerto.

Levantamiento del cadáver

El forense autorizó el levantamiento del cadáver pasada la medianoche, y el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Palma para la correspondiente autopsia.

El accidente se ha producido en un tramo de alta densidad de tráfico, donde peatones y vehículos conviven en condiciones de riesgo. Las primeras hipótesis indican que el hombre podría haber intentado cruzar la autopista por un punto no habilitado para peatones, y las autoridades investigan las circunstancias exactas del atropello.