Desalojan una cueva ocupada en Canarias y sorprende lo que encontraron dentro

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife desalojó este miércoles a tres personas en situación de vulnerabilidad que ocupaban una cueva volcánica en la avenida Islas Canarias. Tras la intervención, el consistorio les ofreció derivación inmediata al Centro Municipal de Acogida, con atención social, alojamiento y acompañamiento especializado.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, enmarcó la actuación en “la necesidad de garantizar la seguridad y salubridad en el municipio desde una perspectiva social y de acompañamiento a las personas más vulnerables”. “No se trata solo de recuperar un espacio público, sino de ofrecer una alternativa digna a quienes se encontraban viviendo en condiciones inadecuadas”, indicó.

En el operativo participó la Unidad Móvil de Acercamiento del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), que ya había contactado con estas personas dentro de su labor con población sin hogar y residentes en infraviviendas. La concejala del área, Charín González, recordó que se trata de “un recurso que ofrece una atención integral a través de un equipo multidisciplinar formado por profesionales del ámbito social y técnicos de emergencia sanitaria, con metodologías específicas de acompañamiento y derivación”.

Tras el desalojo -que fue voluntario-, las tres personas recibieron la oferta de traslado al Centro Municipal de Acogida para iniciar un itinerario de inclusión con seguimiento profesional.

Durante toda la actuación estuvieron presentes dos dispositivos policiales que velaron por la seguridad del procedimiento, que transcurrió con normalidad y sin incidentes. Finalizada la salida de los ocupantes, el área de Servicios Públicos activó labores de limpieza y adecuación del entorno “retirando los enseres acumulados y eliminando cualquier riesgo para la salubridad”, detalló el concejal Carlos Tarife.

El edil añadió que ya se han iniciado los trabajos para cerrar y vallar el hueco con el objetivo de evitar futuras ocupaciones y garantizar la seguridad de la zona.