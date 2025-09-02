Accidente laboral en un taller de un pueblo de Ciudad Real: una rueda gigante aplasta a un hombre de 70 años

Un hombre de 70 años ha sufrido una lesión grave este martes en la localidad ciudadrealeña de Bolaños de Calatrava tras un accidente en el taller mecánico que regenta.

El incidente ha tenido lugar alrededor de las 10.46 de la mañana en un establecimiento ubicado en la calle Tomillo, dentro del polígono industrial 'El Salobral', según han informado desde el Servicio de Emergencias 112.

Estas mismas fuentes han comunicado que el hombre ha resultado herido al caerle encima una rueda de gran tamaño mientras trabajaba en el taller. Como consecuencia, ha sufrido una fractura en el tobillo.

El afectado ha sido trasladado de urgencia en una unidad UVI móvil al Hospital General de Ciudad Real para recibir atención médica especializada. Además, agentes de la Guardia Civil se han desplazado hasta el lugar.