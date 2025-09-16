Detenidos por robar la campana de una ermita del siglo XVI en un pueblo de Toledo

La Guardia Civil ha esclarecido el robo de la histórica campana de la ermita de San Blas, en el municipio toledano de Cebolla, datada en el año 1806. El suceso, que tuvo lugar la noche del 7 de diciembre de 2023, coincidió con la víspera de un festivo.

Los ladrones aprovecharon la ubicación aislada del templo y la oscuridad para sustraer la pieza, que además causó daños en las puertas originales del edificio, del siglo XVI, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

La ermita, único vestigio que queda del antiguo pueblo de La Mañosa -desaparecido a finales del siglo XIX- está protegida por el catálogo de Bienes de Interés Patrimonial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La investigación, bajo el nombre de Operación Sebaste Vindicta, ha culminado con la detención de cuatro personas y la investigación de una quinta, tras descubrir que intentaron vender la campana en una chatarrería de Talavera de la Reina.

La colaboración con la Policía Nacional y la Policía Local de Cebolla ha sido clave en el dispositivo, que se ha llevado a cabo entre el 26 de agosto y el 3 de septiembre de este año.

A pesar de que los autores ya han sido identificados y puestos a disposición judicial, la campana todavía no ha sido localizada. Todo apunta a que fue fundida poco tiempo después del robo, lo que dificulta seriamente su recuperación.

A los implicados se les atribuyen delitos de robo con fuerza, receptación y atentado contra el patrimonio histórico.