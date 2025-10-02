El ayuntamiento de Salamanca deberá indemnizar con más de 10.000 euros al peatón que se lesionó debido al mal estado de un paso de peatones

El Ayuntamiento de Salamanca ha estimado una reclamación patrimonial que le obliga a indemnizar con 10.701,39 euros a un viandante que en junio de 2024 sufrió una grave lesión al caerse en un paso de peatones de la calle Portales de Camiñas.

El hombre, que tuvo que ser evacuado en ambulancia al Hospital de Salamanca, fue diagnosticado inicialmente de un esguince, aunque posteriormente se confirmó una desinserción del tendón de Aquiles que le mantuvo de baja laboral 134 días.

El incidente se produjo cuando el peatón pisó una zona del paso de peatones que presentaba un rebaje de aproximadamente cinco centímetros, originado por un parche de asfalto mal nivelado. Según el informe de la Policía Local, el pavimento estaba en un estado "muy malo" justo en la mitad del cruce, lo que convertía el tránsito en un riesgo continuo para los viandantes. Los agentes alertaron de la situación al servicio de mantenimiento, que reparó la calzada de forma provisional ese mismo día y de manera definitiva cuatro días después.

Reparación urgente tras el accidente

La empresa concesionaria reconoció que el bache se había cubierto con aglomerado en frío el día del siniestro y que posteriormente se aplicó un arreglo definitivo con aglomerado en caliente. Ante los hechos, el Ayuntamiento ha decidido abonar la totalidad de la cantidad solicitada, que incluye 8.609,50 euros por los días de baja, 2.007,89 euros por las suturas y 84 euros por una tobillera ortopédica.

Una vez efectuado el pago, el consistorio reclamará el importe a la empresa responsable del mantenimiento de la vía pública.

Con esta resolución, el consistorio suma una nueva indemnización elevada por daños personales causados por el mal estado de las calles, después de otros casos recientes como el de una vecina que recibió 4.500 euros por una dentadura rota o el de otro viandante que fue indemnizado con 38.000 euros tras resbalar sobre baldosas excesivamente deslizantes.