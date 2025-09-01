El próximo curso contará con 36 unidades del programa ‘Crecemos’ en Valladolid repartidas en 35 municipios

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, inauguró hoy en el Espacio La Granja las X Jornadas de Buenas Prácticas del programa ‘Crecemos’, que en esta edición se desarrollan bajo el título ‘Neuropedagogía aplicada al Aula de Infantil’. En su intervención, Íscar recordó el firme compromiso de la institución provincial con este programa que, desde su puesta en marcha, no ha dejado de crecer y que continúa siendo esencial para fijar población en el medio rural y favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar.

Para el curso 2025-2026 el programa contará con treinta y seis unidades repartidas en treinta y cinco municipios de la provincia, ya que Viana de Cega dispone de dos. La Junta aporta un total de 1.077.948 euros y la Diputación financia 138.862,08 euros adicionales para garantizar su funcionamiento. Asimismo, se mantiene pendiente la contratación de un técnico específico para la gestión de los Centros Crecemos, figura contemplada en el acuerdo marco pero que todavía no se ha incorporado.

La Diputación de Valladolid mantiene además su apuesta por la implicación de las familias en el desarrollo del programa. Tras la puesta en marcha en el curso anterior de los talleres online de gestión emocional de niños y niñas, enmarcados en el I Plan Provincial de Infancia y Adolescencia, se ha confirmado su continuidad dada la positiva participación de sesenta y cinco familias en la primera edición. Estos talleres persiguen reforzar la formación de madres y padres en gestión de emociones y buen trato, contribuyendo de manera directa al adecuado desarrollo biopsicosocial de la infancia.

El programa ‘Crecemos’ nació en 2004 gracias a un convenio entre la Diputación de Valladolid, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta y la colaboración de los ayuntamientos que lo acogen. Su objetivo es ofrecer en el medio rural un recurso estable de atención a la primera infancia que facilite la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. A lo largo de los años ha experimentado un crecimiento constante, llegando en 2024 a atender a 353 niños y niñas en treinta y cuatro unidades, y consolidándose como un recurso muy valorado tanto por las familias usuarias como por los profesionales implicados.