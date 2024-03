María Branyas, la anciana que desafía al tiempo y se convierte en la persona más longeva del mundo

María Branyas, considerada la persona más vieja del mundo, ha celebrado hoy su 117 cumpleaños en la residencia Santa María del Tura de Olot, Gerona. A pesar de los años y los desafíos que la vida le ha presentado, Branyas continúa siendo un fenómeno de longevidad, atrayendo la atención de la ciencia.

Desde su cuenta en la red X, Branyas compartió un mensaje con el mundo: "Buenos días, mundo. Hoy cumplo 117 años. He llegado hasta aquí". El mensaje estaba acompañado de una cita del misionero Pere Casaldàliga, reflexionando sobre la vejez como un sacramento que permite una conexión más profunda con la vida.

A lo largo de su asombrosa vida, María Branyas ha vivido dos pandemias, la gripe española y la COVID-19, así como la Guerra Civil, la posguerra y el régimen franquista. Nacida en San Francisco en 1907, regresó a Cataluña en 1915 con su familia. Desde los 92 años, reside en la residencia de Olot y desde 2023 ostenta el título de la persona más longeva del mundo.

A pesar de presentar problemas de movilidad y auditivos, Branyas no ha sufrido enfermedades graves, incluso superando la COVID-19. Este hecho excepcional ha llamado la atención del investigador Manel Esteller, director del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras y destacado experto en genética.

Bon dia, món. Avui compleixo 117 anys. Fins aquí he arribat.



“La vellesa és una espècie de sagrament. Perds oïda, però hi sents més, perquè escoltes la vida, no els sorolls… A la llum de la mort, la vida adquireix un pes específic, més definitiu” (Pere Casaldàliga)