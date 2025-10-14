Nuevo 'caso Europa': El Atlètic Sant Just, debutante en Copa del Rey, no podrá jugar en su estadio contra el Mallorca

A partir del mes de enero, el Club Esportiu Europa, que actualmente está líder del grupo 2 de la Primera RFEF, deberá dejar de jugar los partidos de liga como local en su mítico estadio Nou Sardenya y hacerlo en el CEM Can Dragó.

¿El motivo? La normativa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) exige césped natural para jugar en Primera Federación, y el Nou Sardenya, el estadio del C.E. Europa que está en el centro del barrio de Gràcia, es de césped artificial.

Ahora, el Atlètic Sant Just, un equipo que milita en Lliga Èlit (6ª categoría del fútbol español) y con apenas 15 años de historia, se ha clasificado a la primera ronda de la Copa del Rey, donde se enfrentará al Mallorca, equipo de primera división.

Sin embargo, no podrá recibirlo en su estadio. La RFEF no ha validado las instalaciones del club, por lo que el Atlètic Sant Just no podrá jugar en su campo y ha tenido que buscar una alternativa donde jugar el partido, que está previsto para el miércoles 29 de octubre a las 20 horas.

En declaraciones a Diari de Barcelona, el presidente del club ha criticado que la RFEF "no nos ha dado ninguna opción", y ha asegurado que recibieron la notificación vía mail. El presidente ha asegurado que jugarán el partido en el campo del C.E. Hospitalet.