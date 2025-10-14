TV3 gasta 260.000 euros en cursos de “bienestar emocional” para sus trabajadores

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual, que integra TV3 y Catalunya Ràdio, gastará hasta 260.280 euros (más IVA) para realizar formaciones de "bienestar emocional" a sus trabajadores.

Según informó ayer El Món, la Corporació destinará casi 20 euros por trabajador y por año en formaciones "de seguridad vial y desplazamientos·, para la "concienciación y fomento de buenos hábitos de conducción y movilidad segura" y la "promoción de la movilidad sostenible y segura".

El informe recoge seis tipologías de formaciones: prevención de riesgos laborales, formaciones en bienestar emocional y social, formación en bienestar físico, gestión de emergencias, charlas y talleres sobre bienestar y salud y otros talleres.

Todos los cursos, informa El Món, serán impartidos en catalán, con algunas "excepciones". Entre los cursos de bienestar físico se encuentran actividades como "estiramientos, Pilates, yoga, tai chi, Chi Kung...".

En otros puntos también hay ejercicios de "relajación, mindfulness o estrategias para afrontar situaciones estresantes". En total, la CCMA destinará más de 250.000 euros en estos cursos.