PC todo en uno HP: la solución perfecta para ahorrar espacio, ahora a un precio irresistible
Como un diseño tipo iMac, pero con Windows 11 en lugar de macOS, así es este PC todo en uno de HP que es mucho más barato que el ordenador de Apple
Si quieres dar el salto a un PC todo en uno que sea asequible y equilibrado a nivel de hardware, el HP All-in-One 27-cr0007ss es una opción muy interesante si tenemos en cuenta sus características y precio. Sobre esto último, si bien tiene un precio de venta recomendado de 899 euros, lo puedes encontrar en Amazon por 729,99 euros (169 euros menos). No esta nada mal para un equipo que, por sus especifcaciones técnicas, ha sido diseñado llevar a cabo cualquier tarea relacionada con la productividad, siempre y cuando no sea muy exigente.
Si te preguntas por qué merece la pena, es porque por su precio, este equipo ofrece un buen rendimiento, una pantalla de calidad y además queda bien en cualquier escritorio. Es perfecto si quieres olvidarte de torres y cables por todas partes, pero sin renunciar a un rendimiento que te sorprenderá. Por todo esto y mucho más, no podemos hacer más que recomendarlo.
Hazte con el HP All-in-One 27-cr0007ss al mejor precio en Amazon
Este equipo cuenta con una pantalla antirreflejos IPS de 27 pulgadas Full HD que garantiza una buena calidad de imagen ya sea trabajando, viendo páginas web o jugando. En su interior encontramos el procesador AMD Ryzen 5 7520U, 16 GB de RAM y un SSD de 512 GB. En cuanto a la tarjeta gráfica integrada, lleva una AMD Radeon que no está pensada para jugar, pero es capaz de mover muchos juegos. Para títulos triple A hay que recurrir a Xbox Cloud Gaming o GeForce NOW. A nivel de conectividad, tiene x1 USB tipo C, x1 HDMI, x1 Gigabit Ethernet, x1 conector combinado de auriculares y micrófono, x4 USB tipo A, Bluetooth y Wi-Fi. Vamos, que no te va a faltar de nada.
¿Y cómo queda frente al iMac con chip M4? Bueno, realmente esta comparación no tiene mucho sentido más allá de que ambos ordenadores tienen el mismo concepto todo en uno. Dicho esto, el iMac tiene una pantalla 4.5K, diseño ultrafino y un procesador más potente y eficiente. Si no necesitas un procesador muy potente y tampoco quieres pagar lo que cuesta el ordenador de Apple, este HP es una alternativa muy interesante. Además, al venir con Windows 11 podrás instalar cualquier programa, algo que no siempre es posible con macOS.
En definitiva, si lo que quieres es un PC todo en uno que sea bueno, bonito y a un buen precio, el HP All-in-One 27-cr0007ss es una apuesta segura. Y ahora que está en oferta, cuesta decirle que no. Así que, si te interesa, mejor añádelo a la cesta antes de que se agote o suba de precio.
