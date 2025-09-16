Tecnología
El OnePlus Watch 3 desploma su precio y deja atrás a cualquier otro gama alta
Un smartwatch con diseño premium, hasta 60 horas de autonomía y la potencia de Snapdragon W5 Gen 1, ahora mucho más barato
Los relojes inteligentes han avanzado a pasos agigantados, pero pocos logran ese equilibrio entre diseño, autonomía y potencia que todos pedimos en el día a día. El OnePlus Watch 3, en su versión global de 43 mm, es uno de esos modelos que apuntan directamente a la gama alta. Y lo mejor: en AliExpress está disponible por 159,42€ aplicando el código ESFS20, un precio sorprendente si tenemos en cuenta lo que ofrece.
Por qué este OnePlus marca la diferencia
Este smartwatch no juega a ser uno más. Desde el primer vistazo, la pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas deja claro que es un dispositivo premium: colores vibrantes, brillo suficiente para exteriores y cristal 2.5D que aporta elegancia y resistencia. Pero el verdadero salto está en el interior:
- Procesador Snapdragon W5 Gen 1: fluidez total en apps, notificaciones y uso diario.
- 2 GB de RAM + 32 GB de almacenamiento: más espacio que la mayoría de rivales directos.
- Sistema Wear OS by Google: compatibilidad con Google Maps, Wallet, Assistant y todo el ecosistema de apps.
- Batería de hasta 60 horas en uso estándar, con carga rápida que permite despreocuparse del enchufe.
- GPS integrado y NFC: seguimiento preciso en entrenamientos y pagos sin sacar el móvil.
- Sensores avanzados: frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, barómetro, acelerómetro y hasta giroscopio para monitorizar entrenos y salud.
Más allá de la ficha técnica, hay un detalle clave: OnePlus ha afinado la experiencia con su app OHealth, que se integra con Health Connect y da informes claros sobre sueño, actividad física y bienestar diario.
Y, a diferencia de otros relojes premium, no obliga a cargarlo cada noche: esas 60 horas reales de batería hacen que puedas llevarlo dos días y medio seguidos sin preocuparte, algo que marca la diferencia en viajes o rutinas intensas.
Con este precio rebajado, el OnePlus Watch 3 no solo compite con gigantes como el Galaxy Watch o el Pixel Watch: los supera en autonomía y se coloca como una de las compras más interesantes del momento para quienes buscan un smartwatch completo y elegante sin pagar los más de 300€ que suelen costar sus rivales.
Los artículos publicados en la sección De compras están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.
