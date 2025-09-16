El OnePlus Watch 3 desploma su precio y deja atrás a cualquier otro gama alta

Los relojes inteligentes han avanzado a pasos agigantados, pero pocos logran ese equilibrio entre diseño, autonomía y potencia que todos pedimos en el día a día. El OnePlus Watch 3, en su versión global de 43 mm, es uno de esos modelos que apuntan directamente a la gama alta. Y lo mejor: en AliExpress está disponible por 159,42€ aplicando el código ESFS20, un precio sorprendente si tenemos en cuenta lo que ofrece.

Por qué este OnePlus marca la diferencia

OnePlus Watch 3 AliExpress AliExpress

Este smartwatch no juega a ser uno más. Desde el primer vistazo, la pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas deja claro que es un dispositivo premium: colores vibrantes, brillo suficiente para exteriores y cristal 2.5D que aporta elegancia y resistencia. Pero el verdadero salto está en el interior:

Procesador Snapdragon W5 Gen 1: fluidez total en apps, notificaciones y uso diario.

fluidez total en apps, notificaciones y uso diario. 2 GB de RAM + 32 GB de almacenamiento: más espacio que la mayoría de rivales directos.

más espacio que la mayoría de rivales directos. Sistema Wear OS by Google: compatibilidad con Google Maps, Wallet, Assistant y todo el ecosistema de apps.

compatibilidad con Google Maps, Wallet, Assistant y todo el ecosistema de apps. Batería de hasta 60 horas en uso estándar, con carga rápida que permite despreocuparse del enchufe.

con carga rápida que permite despreocuparse del enchufe. GPS integrado y NFC: seguimiento preciso en entrenamientos y pagos sin sacar el móvil.

seguimiento preciso en entrenamientos y pagos sin sacar el móvil. Sensores avanzados: frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, barómetro, acelerómetro y hasta giroscopio para monitorizar entrenos y salud.

Más allá de la ficha técnica, hay un detalle clave: OnePlus ha afinado la experiencia con su app OHealth, que se integra con Health Connect y da informes claros sobre sueño, actividad física y bienestar diario.

Y, a diferencia de otros relojes premium, no obliga a cargarlo cada noche: esas 60 horas reales de batería hacen que puedas llevarlo dos días y medio seguidos sin preocuparte, algo que marca la diferencia en viajes o rutinas intensas.

Con este precio rebajado, el OnePlus Watch 3 no solo compite con gigantes como el Galaxy Watch o el Pixel Watch: los supera en autonomía y se coloca como una de las compras más interesantes del momento para quienes buscan un smartwatch completo y elegante sin pagar los más de 300€ que suelen costar sus rivales.

Los artículos publicados en la sección De compras están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.