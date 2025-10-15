Una coca de mollitas gigante conquista Alicante el sábado

La coca de mollitas de récord de Alicante se colocará este sábado 18 de octubre en la avenida de la Constitución en un evento que contará con música y animación desde las 18 a las 21 horas. La actividad está diseñada para que los alicantinos celebren el nombramiento de Alicante como Capital Española de la Gastronomía 2025 y puedan degustar gratuitamente este típico producto alicantino.

La actividad gastronómica está organizada por el Ayuntamiento de Alicante, a través de la concejalía de Hostelería, Comercio y Mercados, el Patronato de Turismo y Facpyme. Está previsto contar con un notario que pueda certificar la dimensión total de la coca. La concejala del Hostelería, Lidia López, ha invitado “a probar la coca de mollitas gigante y participar en esta fiesta gastronómica en la que celebramos nuestra capitalidad y ponemos en valor el trabajo de los obradores y panaderías de toda la provincia”.

En la avenida de la Constitución se montará una mesa de más de 100 metros de largo donde se colocará la coca gigante y un escenario con música y animación. Aguas de Alicante también participa en esta iniciativa con la instalación de una fuente y habrá refrescos de Fuze Tea.

La edil Lidia López ha resaltado que “es una iniciativa importante que cuenta a su vez con un concurso para poder elegir la mejor coca de mollitas de Alicante”. “Se servirán también porciones de cocas sin gluten para que todo el mundo pueda participar y disfrutar de una de nuestras señas de identidad gastronómicas”, ha precisado.

El jurado presidido por la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, y compuesto por las concejalas de Comercio y Hostelería y Turismo, Lidia López y Ana Poquet, así como representantes de la Cámara de Comercio de Alicante, el presidente del Gremio de Panaderos, Harinas La Encarnación y Facpyme, darán a conocer ese mismo sábado en el evento al ganador de la mejor coca de mollitas de Alicante.

El objetivo de este evento es poner en valor y reconocer el trabajo del gremio de pasteleros y panaderos que contribuyen a la cultura gastronómica alicantina y visibilizar este oficio artesanal.

El Ayuntamiento ha organizado un amplio despliegue para celebrar la actividad en la que participan las concejalías de Comercio y Hostelería, Turismo, Ocupación de Vía Pública, Infraestructuras, Limpieza, Seguridad y Protección Civil, Bienestar Social, así como Esatur y Facpyme.