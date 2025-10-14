Rosario Raro presenta la novela ganadora del Premio Azorín el viernes en Alicante

La escritora castellonense Rosario Raro, reciente ganadora del Premio Azorín de Novela 2025, visitará por primera vez las Veladas Literarias de Maestral para presentar su obra: "La novia de la paz". La Velada Literaria, organizada por el grupo Vectalia y Asisa, tendrá lugar este viernes, 17 de octubre, a partir de las 20:30 horas, ofreciendo una experiencia única que fusiona la literatura con la gastronomía de autor en un entorno inigualable.

"La novia de la paz", galardonada con el Premio Azorín de Novela 2025, es una cautivadora novela histórica que, según la autora, es "un alegato por la paz" y las segundas oportunidades. La novela se ambienta en el sur de África en 1901 y narra una poderosa historia sobre segundas oportunidades con unas protagonistas arrebatadoras. La trama entrelaza los destinos de sus personajes en una historia en la que se atreven a poner en riesgo su libertad por desafiar el orden establecido, captura la imaginación del lector desde la primera página.

Esta novela histórica, que tiene como protagonistas a Shayna Orliens y Emily Hobhouse, es un homenaje a aquellas personas valientes cuya razón de ser consiste en luchar para poner fin a los conflictos bélicos, entrelazando realidad, historia y ficción y ambientada en las guerras colonialistas del sur de África en los años 1899 y 1902.

Para hacer de esta cita una noche memorable, el equipo de cocina de Maestral ha diseñado un menú especial inspirado en la novela. Los platos evocarán el sabor de la historia presentada, y la cena estará acompañada por Ad Gaude de Casa Sicilia 1707, un vino seleccionado para la ocasión, cuya etiqueta estará personalizada con motivos de "La novia de la paz". El menú constará de “Pan con albaricoque y biltong de cecina”, “Pastel de bacalao con patata” y “Caldo verde al estilo de la bahía de Lourenço Marques” como entrantes. Como principal habrá “Conejo con verduritas” y para finalizar, “Bolo de Amendoin con frutas escarchadas, plátano y coco” como postre.

El punto culminante de la velada será la tertulia con Rosario Raro tras la cena, que será entrevistada por Laurine Maurice, redactora de El Español de Alicante, donde los asistentes tendrán la oportunidad de conversar con la autora, desvelar los secretos de su proceso creativo y descubrir la inspiración detrás de su obra premiada.

Una noche donde la literatura y la gastronomía se unirán en un entorno inigualable, a partir de las 20:30, para dar a conocer a la ganadora del Premio Azorín.