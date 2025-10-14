Ryanair crece en Alicante en invierno un 12 por ciento en número de asientos

La aerolínea de bajo coste Ryanair ha apostado por continuar creciendo en la Comunidad Valenciana el próximo invierno con un crecimiento en el número de asientos del 12 por ciento en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández y el 8 por ciento en el de Valencia.

Así lo ha adelantado este martes en Alicante la directora de Comunicación y portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, en la presentación de la programación de invierno desde el aeropuerto situado en la pedanía ilicitana de El Altet, en una jornada organizada por el Patronato Costa Blanca y clausurada por el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez. Aludiendo, y en más de un ocasión, al incremento de tasas aeroportuarias por parte de AENA, Ruiz, ha destacado que, si las tasas son más bajas, los precios de los billetes serán más competitivos, es decir, más baratos.

En Alicante-Elche, este invierno operará 79 rutas, cinco de ellas nacionales y 74 al resto de Europa y África, con diez nuevas rutas, entre ellas a Bratislava (cuatro frecuencias semanales), a varios puntos de Polonia, Linz y Salzburgo (Austria), lo que totaliza 410 vuelos cada siete días.

En global serán 3,4 millones de asientos en Alicante-Elche para acabar 2025 con 8,3 millones de pasajeros. Ruiz ha explicado que Ryanair cuenta con 16 aeronaves basadas en el aeropuerto alicantino y que su presencia supone 16.700 empleos directos e indirectos en la provincia.

En el aeropuerto de Valencia, en Manises, Ruiz no ha querido adelantar los datos concretos porque prevé hacer una presentación en la capital autonómica en breves fechas pero sí ha indicado que el incremento de asientos será de entorno al 8 por ciento.

En el caso de Castellón, la aerolínea irlandesa mantendrá los vuelos y el número de asientos.

"Estamos creciendo en Alicante y también en Valencia", ha comentado la directiva de Ryanair, porque "son dos núcleos muy competitivos, que son fuertes y donde queremos seguir creciendo y apostando".