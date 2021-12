La Navidad se adelanta en el Teatro Real con el regreso de “La Bohème”

Música

Cuando «La Bohème», la cuarta y ahora reconocida ópera de Giacomo Puccini, fue estrenada en el Teatro Regio de Turín el 1 de febrero de 1896, el recibimiento de la crítica fue frío e incluso hostil. «No solo causa poco efecto sobre el ánimo de los oyentes, sino que no dejará ninguna huella en la historia de nuestra ópera, sería conveniente que el compositor la considerase como una aberración pasajera y acometiese sin vacilaciones el camino del arte verdadero». Con estas palabras despachaba la «Gazzetta Piemontese» el estreno mundial de una obra que 120 años después es, junto a «Carmen», la más representada del mundo.

Con libreto de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica basado en la novela les «Scènes de la vie de bohème» (1851) de Henri Murger, Puccini compuso esta ópera en cuatro actos ambientada durante la década de 1830 en el bohemio barrio latino de París y enmarcada dentro de movimientos de la época como el naturalismo, de cuya fase realista también formó parte la ópera. Una obra lírica tenía que reflejar la verdad como forma de comprender la naturaleza humana y Puccini también participó de dicho entusiasmo verista con esta pieza en la que mostraba la realidad de la vida sin fantasías ni final feliz. Para Joan Matabosch, director artístico del Real, «'’La Bohème’' es una especie de metáfora de la fragilidad de la felicidad, en la que este grupo de jóvenes amigos alegres y despreocupados despiertan a las contradicciones de la vida y se convierten en adultos trastocados al tener que enfrentarse a una tragedia inesperada. Al final resulta que la vida no es lo que creían», añade.

«La Bohème», ahora en versión de Richard Jones, regresa al coliseo de la Plaza de Oriente, esta vez con la soprano Ermonela Jaho como Mimì, el tenor Michael Fabiano como Rodolfo y la dirección musical de Nicola Luisotti, que vuelve a dirigir en el Real. Para el director, «es una música distinta de todos los compositores de su época, difícil de encasillar, no se sabe si impresionista o expresionista, la música de Puccini es distinta a todo, no se puede describir, no hay otro ejemplo en el mundo de la ópera». ¿Y es verista o no? Ahí reside el gran debate. Para Luisotti, «el libreto puede serlo, pero su música no». Pero según el director de escena Richard Jones, sí «porque es una ópera muy real alejada de las historias míticas, todos podemos relacionarnos con ella, es brillante porque nos hace reír y emocionarnos, donde radica el principal logro del teatro y en mi opinión se trata de una obra impecable».

El reparto de "La Bohème", en la producción del Teatro Real FOTO: JAVIER DEL REAL

La muerte en soledad

Decía Pavarotti que una de las cosas más difíciles en teatro es morirse y si algo emocionó en el ensayo general de ayer, totalmente lleno y entregado, fue el momento de la muerte de Mimí protagonizado por Ermonela Jaho. «Es una historia dramática porque es una chica joven, pero la muerte es humana y en este periodo todos hemos visto morir a gente cercana y cualquiera ha podido compartir ese mismo sentimiento. Mucha gente lo ha hecho en soledad y resulta imposible no emocionarse. Además, el teatro agranda los sentimientos y tenemos que ser creíbles, debemos expresar sentimientos verdaderos y si conmovemos al público, algo hemos hecho bien, es una terapia si logramos esa catarsis», explicaba la intérprete.

Esa reflexión es la que también comparte el experimentado tenor Michael Fabiano, que ha sido Rodolfo en 175 representaciones y afirma tener el personaje muy interiorizado. «Es mi obligación y gran responsabilidad estar siempre metido en ese rol, da igual la producción o la soprano con la que cante, cada una es diferente en emociones, ideas, y es mi obligación y responsabilidad sentir todo lo que transmite en escena, compartir las emociones con ellas. Cuando Rodolfo está de cara a la muerte con Mimi queda en shock y es muy importante para mí demostrar esta sensibilidad y que emocione siempre», dijo durante la presentación.