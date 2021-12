1922: Estos son los eventos ocurridos hace 100 años que cambiaron el mundo para siempre

1922 fue un año que cambió el mundo de maneras inimaginables, y aunque han pasado ya 100 años, existen multitud de eventos ocurridos en esa época que dejaron su huella para siempre en la historia de la humanidad y que marcarían los pasos que daría la sociedad en los años venideros.

Estos son algunos de los principales acontecimientos ocurridos ese año y que, de una manera u otra, cambiaron el mundo para siempre:

La tumba de Tutankamón

Howard Carter sacudiendo el polvo de la momia del Rey Tutankamón. NBC PHOTO: Harry Burton FOTO: Harry Burton NBC

Aunque el equipo de Theodore M. Davis creyó haberla descubierto en 1907 por el hallazgo de varios objetos funerarios con el nombre de Tutankamón, fue el arqueólogo británico Howard Carter quien descubrió la tumba de Tutankamón en el Valle de los reyes el 4 de noviembre de 1922. El hallazgo supuso la renovación del interés del mundo occidental por la egiptología e impulsó movimientos artísticos y arquitectónicos que formaban parte de lo que hoy conocemos como “Los locos años 20″.

Debido al estado en que se encontraba la tumba y al meticuloso método de estudio de Carter, fueron necesarios ocho largos años para vaciarla y trasladar al Museo Egipcio de El Cairo todo lo encontrado, alrededor de unas 5.000 piezas fueron catalogadas y trasladadas, incluida la máscara funeraria de Tutankamón, fabricada en oro macizo.

En multitud de ocasiones se ha dicho que la tumba de Tutankamón nunca fue saqueada, pero esto no es cierto. Según se tiene constancia lo fue por lo menos dos veces. De hecho, la primera ocurrió poco después del propio entierro del faraón, ya que hay evidencias de que en las puertas selladas se practicó una abertura en las esquinas superiores y que fue precintada de nuevo más adelante, se estima que el 60% de las joyas fueron robadas.

Por otra parte, las revueltas ocurridas tres años atrás en Egipto provocaron la renuncia de Gran Bretaña a su protectorado sobre el país, al que reconoció como Estado soberano el 28 de febrero de 1922. No obstante, el canal de Suez quedaba bajo la administración británica y Gran Bretaña y Egipto compartirían la soberanía sobre el Sudán.

El Art Decó

Lámparas art decó de un baño del Palacio de Liria FOTO: Efe

Los progresivos descubrimientos arqueológicos del Antiguo Egipto inspiraron parte del movimiento surgido por las ansias de brillar de una sociedad que se encontraba saliendo de la oscura pobreza de la Primera Guerra Mundial. Representaciones visuales y artísticas de lujo, extravagancia o glamour, combinados con la esperanza en el progreso tecnológico, como la construcción de los grandes rascacielos en Nueva York, fueron las principales consecuencias del Art Decó.

Insulina para tratar la diabetes

Una mujer diabética es pinchada con insulina

Hasta 1922, la enfermedad se trataba solamente con un cambio en la dieta. Algo que, si la enfermedad no se complicaba, daba unos cuantos años de vida más a los pacientes. Sin embargo, unos médicos canadienses comenzaron a innovar con las inyecciones de insulina. El 23 de enero de 1922 en Toronto, Leonard Thompson fue el primer enfermo de diabetes que recibió insulina como tratamiento. Tal hazaña hizo que esos médicos recibieran el Premio Nobel.

Mussolini llega al poder

Mussolini en 1922. Hasta finales de la década, Malaparte se mostró fiel a su ideario, que defendió con vehemencia

Después de varios años turbulentos y de un descontento social generalizado provocado por los años de la posguerra en Europa, Italia pasaba por un mal momento y fue en 1922 cuando Benito Mussolini, marchando junto a su Partido Nacional Fascista, obtendría el poder tras una marcha en las calles de Roma.

Cerca de 30.000 camisas negras marcharon a finales de octubre por la capital, intentando presionar al gobierno para ceder el poder. Acto que llevó a Mussolini a alzarse como nuevo primer ministro desde la provincia de Milán. Tan solo un mes después de su ascenso, consiguió facultades especiales en el Congreso y terminaría el año como el hombre más poderoso de Italia, un título que ostentaría hasta 1945.

Creación de la URSS y alzamiento de Stalin frente a Lenin

Un partidario del partido comunista ruso sostiene una bandera con retratos de los líderes comunistas Stalin y Lenin después de la ceremonia de colocación de flores en el mausoleo de Lenin (Rusia, Moscú) EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV FOTO: MAXIM SHIPENKOV EFE

La Revolución de febrero de 1917, que provocó la caída del Imperio ruso, tuvo como sucesor al Gobierno provisional ruso, que fue derrocado por la Revolución de Octubre gracias a la actuación de Lenin, estableciéndose el Gobierno de los bolcheviques denominado Sovnarkom. Acto que propició, en diciembre de 1922, la creación de la Unión Soviética gracias a la fusión de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, la República Federal Socialista Soviética de Transcaucasia, la República Socialista Soviética de Ucrania y la República Socialista Soviética de Bielorrusia.

A principios de la primavera de 1922, se reunieron los bolcheviques en Moscú para un Congreso y tomaron una importante decisión, que Joseph Stalin sería el nuevo Secretario General del Partido Comunista. Cargo que ocuparía hasta su muerte, tres décadas después. En aquella época, esta posición se veía como un cargo menor dentro de la estructura partidaria, sin embargo este cargo asociado con el liderazgo que tenía sobre la Oficina Organizativa del Comité Central del Partido (Orgburó), dio a Stalin una base de poder suficientemente fuerte como para permitirle instalar a sus aliados en los puestos claves del partido. La acumulación de poder por parte de Stalin tomó al moribundo Lenin por sorpresa, quien, en sus últimos escritos, hizo llamamientos para que el XII Congreso del Partido Bolchevique apartara a Stalin.

El artículo del New York Times contra Hitler

Hitler en el NSDAP 'Rallly de Victoria' en Nuremberg, 1933.

Aunque en 1922 faltaban todavía más de 10 años para que Adolf Hitler se convirtiera en el canciller de Alemania, ya era el líder del Partido Nazi y su influencia iba creciendo. Tanto es así que, tras pasar un mes en prisión, el New York Times publicó un reportaje de este creciente movimiento en Bavaria donde desestimaban sus amenazas antisemitas. “Probablemente ni siquiera sabe qué quiere lograr. Su antisemitismo no es genuino, ni tan violento como suena y solo está usando la propaganda como carnada”, escribió el periódico estadounidense.

La BBC

Edificio de BBC FOTO: La Razón (Custom Credit)

El 18 de octubre de 1922, un consorcio de fabricantes de radios británicos fundó la British Broadcasting Company Ltd, una de las cadenas de noticias más respetadas del mundo y la primera empresa de televisión y radio del Reino Unido. Aunque sus inicios fueron en el terreno de la radio, desde mediados del siglo XX comenzaron a transmitir también de forma televisiva y, desde los años noventa, desde Internet. En 1932 comenzó a emitir más allá del territorio nacional, con el objetivo de unir a las personas de habla inglesa que vivían en lo que en aquel entonces era el Imperio Británico. En 1954, la BBC perdió el monopolio de la televisión dentro del Reino Unido al aparecer la cadena privada ITV y, 20 años después, el monopolio de la radio.

Stan Lee

Stan Lee, además de ser el creador de Spider-Man, fue el alma de la editorial Marvel

Stanley Martin Lieber, más conocido como Stan Lee, nació el 28 de diciembre de 1922 en Manhattan, Nueva York. Es uno de los autores más importantes del siglo XX, principalmente conocido por haber creado personajes tan icónicos hoy en día como Spider-Man, X-Men, Los 4 Fantásticos, Hulk, Iron Man, Thor, Daredevil, Doctor Strange, Black Panther, Ant-Man o la Bruja Escarlata, entre otros.

A finales de 1940, poco después de concluir la escuela secundaria, consiguió un trabajo de ayudante en la editorial Timely Comics (hoy Marvel Comics) entonces propiedad de Martin Goodman. A los 20 años, debutó como guionista con un relato de dos páginas protagonizado por el Capitán América. Como dato curioso, queriendo reservar su nombre para futuras novelas, firmó este primer trabajo con el seudónimo «Stan Lee» (que, en inglés, suena muy parecido a «Stanley»). El trabajo de Stan Lee fue fundamental para expandir Marvel Comics, llevándola a convertirse en la gran editorial y productora audiovisual que es hoy en día.

Cine a color

“El tributo del mar” o “The Toll of the Sea” es una película de drama mudo estadounidense realizada en 1922 y dirigida por Chester M. Franklin, producida por Technicolor Motion Picture Corporation, estrenada por Metro Pictures y con Anna May Wong, Kenneth Harlan y Beatrice Bentley como protagonistas. La trama era una variación de la historia de Madama Butterfly ambientada en China en lugar de Japón. La película fue el primer largometraje en color Technicolor que no requirió un proyector especial para las proyecciones, lo que daría lugar al cine en color tal y como lo conocemos hoy en día.

Obviamente en un año pasan muchas cosas, y 1922 no iba a ser una excepción, si intentáramos contarlas todas, terminaríamos escribiendo un libro. Existen una gran cantidad de eventos que cambiaron al mundo hace 100 años, el arresto a Mahatma Gandhi por sedición en la India, la Paz entre Grecia y Turquía, la primera sesión de la Corte Permanente de Justicia Internacional en La Haya (Países Bajos), creada a instancias de la Sociedad de Naciones, predecesora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). También vimos el estreno de la obra clave del expresionismo alemán “Nosferatu”, se murió Ernest Shackleton, el explorador de la Antártida y nacieron personas como Judy Garland, Doris Day o Christopher Lee.